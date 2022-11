Calendrier de l’avent NUXE 2022 : Je vous dis tout !

Quel plaisir de vous retrouver pour vous présenter le calendrier de l’Avent NUXE 2022. Et je suis d’autant plus ravie que cela fait bien trop longtemps que je ne vous ai pas parlé de la marque alors qu’elle fait clairement partie de mes favorites depuis bien des années. Et je sais que vous êtes nombreux à l’utiliser également. Alors, prêts à découvrir son contenu ?



NUXE fait clairement partie des marques phares dans la catégorie soins, visage et corps. On peut même dire qu’elle est dans le TOP 3 des marques les plus connues, utilisées et adoptées par les beauty addict que nous sommes. Pas étonnant donc qu’on la retrouve en tête de gondole de la plupart des parapharmacies. NUXE, c’est la certitude d’utiliser des soins doux, respectueux des peaux sensibles, tout en profitant d’une variété riche de textures. Et puis NUXE, c’est aussi la fameuse Huile Prodigieuse que l’on ne présente plus. Transmise de génération en génération, elle s’est vite imposée comme un essentiel dans notre routine, notamment par son odeur reconnaissable parmi tant d’autres. Enfin, la marque n’a jamais cessé de se renouveler autour de gammes ciblées, permettant ainsi de proposer des produits bio, anti-âge ou encore du makeup.

Le calendrier de l’Avent NUXE 2022 – Mon avis

Je ne vous dis même la joie que cela a été de recevoir le calendrier de l’Avent NUXE 2022. Déjà, parce que je sais que la marque ne cesse de proposer de nouveaux produits et que j’avais hâte d’en avoir un aperçu. Mais aussi parce que cela fait bien trop longtemps que je n’ai pas eu le plaisir de vous en parler sur FranceNetInfos, et croyez-moi, je compte bien rectifier le tir.

Côté esthétisme, NUXE a opté pour un décor assez festif, proche de ce qui pourrait être une envolée de confettis. Sa couverture de couleur or est recouverte d’une multitude de ronds roses. Il a un petit côté féminin assez sympa qui pourra plaire à une majorité d’entre nous. Il s’ouvre à la manière d’un livre. À l’intérieur, on retrouve deux pages habillées d’une couleur verte irisée avec ses 24 cases numérotées. Le décor nous donne l’impression d’un feu d’artifice avec ce bouquet final, la case 24 joliment mise en valeur.

Son contenu

Alors je sais que vous êtes nombreuses à souhaiter avoir un aperçu de ce que contient le calendrier de l’Avent NUXE 2022 et je vous comprends. Pour celles qui au contraire ne souhaitent pas le découvrir, je vais essayer de garder un petit peu de mystère.

Le calendrier de l’Avent possède donc 24 cases, soit l’occasion de découvrir 24 produits NUXE. Pour commencer, j’avais envie de saluer l’effort de la marque qui a glissé des produits dans des formats raisonnables, de façon à ce que l’on puisse en profiter plus longtemps. Et cela permettra également de se faire un vrai avis sur le soin avant de se l’offrir. Le choix des produits est plutôt varié, ce qui va nous permettre de (re)découvrir la gamme Rêve de Miel dans sa quasi-totalité. Et cela tombe bien car c’est une gamme que j’aime en tout point : son odeur, sa texture… Un délice !

Plusieurs gammes à découvrir

Sans surprise, on retrouve des formats miniatures de l’Huile Prodigieuse, ou devrais-je dire, des Huiles Prodigieuses. En effet, j’ai découvert que NUXE a créé une gamme complète autour de son best-seller avec quelques essentiels, à savoir l’huile de douche ou pour le corps dans une version neutre ou irisée, ou encore le parfum. Bref, le top du top pour ceux qui comme moi raffolent de son odeur. On retrouve aussi quelques produits VeryRose, la fameuse Crème Fraîche de beauté, ou encore la gamme Aquabella que je vous ai présentée sur FranceNetInfos. Enfin, la gamme plus ciblée Nuxuriance davantage dédiée aux peaux matures.

Le calendrier de l’Avent NUXE 2022 est idéal pour quelqu’un qui ne connaîtrait pas encore la marque. Il va permettre de tester 24 best-sellers afin de se faire une idée sur les différentes gammes proposées. Au prix de 79,99 €, vous pourrez le retrouver sur le site officiel de NUXE ou encore en parapharmacie.