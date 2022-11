Où est la petite licorne ? – Ed. Gründ

Où est la petite licorne ? est un livre animé charmant, de Rhiannon Fielding et Chris Chatterton, paru aux éditions Gründ, en septembre 2022. Un bel album dans lequel les jeunes lecteurs vont jouer à cache-cache avec la petite licorne, avant d’aller au lit !

Dans dix minutes, la petite licorne doit aller au lit. Les enfants sont donc invités à rechercher Paillette. La forêt se profile, ils doivent chercher par là… Il y a un bruit de pas et un joyeux rugissement. Un petit dinosaure apparaît, c’est Gruffo ! Alors, on se tourne vers le ciel et les nuages. Paillette pourrait-elle se cacher parmi ces derniers ? Alors, il va falloir regarder derrière un gros nuage. On y retrouve Flamme et sa sœur, Flammèche, qui volent tout là-haut. Plus loin, dans un vieux manoir, derrière une porte se cache Pompon, le petit monstre, qui s’amuse.

Voici un nouveau livre pour la belle collection, dans laquelle les jeunes lecteurs retrouvent avec plaisir et surprise, quelques-uns de ces héros attachants. L’univers féérique et sublime s’agrandit, avec ce premier livre animé, qui invite les enfants à participer à cette partie de cache-cache, avant d’aller au lit. Une promenade dans la vallée enchantée, pour retrouver les amis de Paillette, dix minutes avant de dormir. Le texte est adapté, simple et interactif, pour que les enfants puissent participer au jeu, en soulevant les volets. La tendresse et l’amusement, sont toujours de la partie, dans cette collection adorable. Le dessin est toujours aussi séduisant, avec un trait doux et rond, des personnages expressifs et un univers joliment coloré.

Où est la petite licorne ? est un livre cartonné, plein de magie, pour l’heure du coucher, des éditions Gründ. Un livre animé adorable, où les enfants vont pouvoir, à travers une partie de cache-cache, retrouver tous les attachants personnages de la vallée enchantée.

