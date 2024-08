Thrace – Usque ad finem et ultra

Usque ad finem et ultra est le troisième et dernier tome de la trilogie Thrace, des éditions Graph Zeppelin, paru en juillet 2024. Une bande dessinée de Trifogli et Andrea Celestini, qui présente la conclusion de ce péplum bien mené, entre combat, rivalité, complot, amour…

An 68, à Rome, au mois d’août, le père d’Adriana explique à Giulio qu’il ne reviendra pas à Rome. Il veut tourner la page. En effet, sa femme est morte, tout comme Caius, il ne lui reste donc que de mauvais souvenirs… Dans le chariot, la jeune Adriana demande au jeune garçon à ses côtés, qui il est. Cleio se présente, et explique qu’il a été acheté par son père, la veille. Le jeune garçon lui demande, à son tour, pourquoi elle pleure. Adriana explique qu’il ne peut pas comprendre et que Rome est la ville de sa mère. Le garçon affirme qu’il a, lui aussi, perdu sa mère, il y a un mois… Alors que leur chariot commence à partir, Adriana fait la promesse de revenir un jour à Rome. An 83, à Rome, au mois de septembre, Adriana se réveille après une fête. Elle surprend une conversation…

Cleio subit sa première défaite, il se remet difficilement de ses blessures. De son côté, Adriana comprend qu’on la manipule et doit suivre son mari dans son exil. Il a été ordonné que les combats dans les arènes seraient arrêtés et que les gladiateurs seraient tués. Grâce à des aides extérieures, Cleio parvient à s’enfuir avec Adriana… Ainsi, la bande dessinée reste bien rythmée, proposant un récit captivant. Les émotions ne semblent pas épargnées dans ce dernier tome, entre trahison, vengeance, amour et choix difficiles. Les amants se retrouvent, pour se voir de nouveau séparés. Mais la violence semble aussi montée d’un cran dans cet album haletant, qui présente un péplum entremêlé d’une romance tragique. Le dessin reste travaillé, avec un trait moderne, qui se veut réaliste, offrant quelques belles planches à découvrir.

