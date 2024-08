Dina a très peur – Ed. Eyrolles jeunesse

Dina a très peur, est un album jeunesse, de Marisa Morea, paru aux éditions Eyrolles jeunesse, en juillet 2024. Une histoire amusante et pleine de tendresse, pour aider les jeunes lecteurs à faire face à leurs plus grandes peurs, à appréhender et apprivoiser les émotions.

Il y a des millions d’années, sur la Terre, où nous habitons, vivait Dina, la tyrannosaure. Dina était connue de tous, car c’était la tyrannosaure la plus grande et la plus courageuse de la forêt. Mais la tyrannosaure avait un secret, quelque chose qu’elle voulait que personne ne sache ! Dina avait très peur du noir. Dans la forêt, la nuit, elle entendait tout le temps des bruits étranges qui l’effrayaient. Elle voyait des ombres parmi les arbustes et des milliers d’yeux brillaient dans l’obscurité. Tout cela effrayait grandement Dina ! Elle se réfugiait dans sa grotte en attendant le jour.

Les autres dinosaures avaient bien remarqué que Dina ne sortait de sa grotte que le jour. Ils lui proposèrent d’aller observer les étoiles. Dina a dû révéler son secret, sa peur du noir. Là commence alors l’écoute et l’accompagnement… L’album est très bien mené et posé, pour présenter la peur de la tyrannosaure. Une émotion difficile à comprendre et à admettre, qui va se présenter différemment lorsqu’on en parle, que l’on partage ses craintes et que l’on trouve des appuis. A travers cette aventure simple et amusante, les émotions se voient appréhendées et apprivoisées, entre amitié et partage. Le texte reste simple, bien détaillé, pour comprendre la jeune héroïne courageuse. Le dessin offre un trait plutôt rond et doux, avec un univers coloré et expressif.

Dina a très peur est un album jeunesse, pour accompagner les enfants dans la découverte de leurs émotions, des éditions Eyrolles jeunesse. Une histoire amusante pour aider à faire face aux peurs, entre écoute, accompagnement, partage et courage.