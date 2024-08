Arca – Une épopée spatiale qui tourne mal – Éditions Humanoïdes Associés

Partagez





En 2182, plusieurs arches sont construites afin de rejoindre un nouvel éden : La griffe du lion. Les colons du projet Arca sont plongés dans un sommeil cryogénique, comme les composés biologiques qu’ils transportent, et seront réveillés par l’intelligence artificielle des différents vaisseaux lorsqu’ils atterriront à bon port. Mais, à leur réveil, il semble qu’une des arches se soit perdue.

Un survival métaphysique où angoisse et mystère prennent le pas sur le voyage intergalactique !!

Adapté du roman de Romain Benassaya, Pyramides, publié chez Critic Éditions.

À retrouver aux Éditions Les humanoïdes Associés.(+13)

Le décor :

Orbite terrestre, 2182…

Eric et sa sœur regarde avec fierté l’ Arca I, premier bâtiment spatial du projet Arca. Un projet visant à sauver l’humanité, en l’exportant dans la verdoyante planète nommée : La griffe du lion. Le voyage durera vingt-quatre années-lumière. Les colons des différentes arches seront plongés dans une stase cryogénique et réveillés lorsque les vaisseaux toucheront enfin leur but.

Ariane dirigera la mission de l’Arca I, en tant que commandante, tandis qu’Eric embarquera avec sa femme Johanna, exobiologie sur l’Arca III, mais seulement en tant que second…

« Éric. Réveille-toi » …

C’est la première phrase qui sort le commandant en second de sa stase. Tandis qu’il émerge, le commandant de l’Arca III, semble nerveux. Il n’y comprend rien : les systèmes d’urgences sont activés, mais la visibilité du vaisseau est nulle. Pas de gravité particulière… Et ce qui semble être le ciel, n’est composé que d’un noir total et profond. Pourtant, si l’arche, semble en mauvaise posture, l’espace jardin a, quant à lui, totalement évolué. Les « jardiniers » importés, de la taille de puceron, ont mutés en bestioles volantes aussi grandes qu’une tête d’humain…

Les deux hommes conviennent d’une sortie imminente pour explorer l’extérieur, avant que les autres colons ne se réveillent, afin de gérer la future panique…

Le point sur la BD :

En route pour un voyage interstellaire, aux Éditions Les Humanoïdes Associés, se clôturant bien vite pour ce projet de sauvegarde de l’humanité !! À défaut d’une planète verdoyante et d’espace pour reconstruire la vie, Romain Benassaya nous enferme dans un huis clos plus minimaliste ! L’Arca III sera le terrain de jeux des lecteurs, et des colons que l’on apprend à connaître à travers l’histoire du commandant en second, et de sa femme exobiologiste. Aussi grâce à cette nouvelle faune ayant muté et pointée le bout de son nez avant que chacun ne soit réveillé.

L’angoisse est palpable tout au long du récit, et les questionnements fusent, pendant que Joan Urgell, avec ces designs réalistes, manie à merveille les moments paisibles puis l’action. Et nous tiens en haleine dans une ambiance totalement anxiogène de ferraille et de mystères !

Entre métaphysique, rencontres étranges et vérités difficiles à avaler, cet « intra-voyage » tourne vite en un curieux suspense haletant !

La conclusion :

Une aura de mystère entoure cet Arca aux Éditions les Humanoïdes Associés jusqu’à la fin, grâce à de nombreux événements et rebondissements. Le lecteur pense savoir ce qu’il en est, et s’invente toutes sortes de scénario. Jusqu’aux faits étonnants maintenant continuellement un sentiment de tension !

L’œuvre nous fait ressentir le danger de chaque instant et nous plonge dans une solitude stellaire pour conclure sur une fin restant ouverte ! Clin d’œil aux auteurs pour une suite peut-être ?!!