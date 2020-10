Tout savoir sur les danses de salon utilisées dans l’émission Danse avec les stars !

Le terme générique danse de salon est souvent utilisé avant 1950 pour indiquer l’ensemble des danses pratiquées dans les salons et dans les bals qu’elles soient à deux ou collectives. Elles sont issues des danses appelées folkloriques, provenant de plusieurs pays ou régions, des rythmes viennois et classiques, et qui ont évolué au cours des générations. Nous allons découvrir dans cet article les danses populaires utilisées par des stars de la série Danse avec les stars.

Apprendre à danser le tango argentin dans Danse avec les stars

Le tango est une danse très populaire des Buenos-Aires en Argentine et Montevideo en Uruguay. En effet, il s’en démarque par les positions plus rapprochées et aussi par le rôle de chaque danseur (suspension, improvisation). Comme vous pouvez le voir dans l’émission Danse avec les stars saison 10, Linda Hardy et Christophe Licata ont fait une belle prestation, à la fois sensuelle, sur la chanson de George Michael intitulée « I want your sex ».

Fox-Trot : un nouveau rythme de danse latino-américaine

Il s’agit d’une série de danses fondées sur ces nouveaux rythmes. Le mouvement two-step en est l’ancêtre. Parfois rapide, l’imitation des animaux est devenue le point commun de nombreuses danses qui répondent aux noms de grizzly bear, turkey trot ou fox-trot. Grâce à ses deux variantes, le fox-trot a continué sa carrière jusqu’à nos jours. À l’occasion de la soirée d’Hollywood night, la star canadienne Lenni-Kim et sa danseuse Marie Denigot ont fait une magnifique prestation en dansant du fox-trot sur le générique du film E.T.

Suivre les mouvements de la rumba d’alizée dans Danse avec les stars

La rumba est d’origine cubaine, créée parmi les danses de salon occidentales en 1930. Il s’agit d’une chorégraphie fondée sur un jeu de la séduction. La partenaire finit souvent par succomber au danseur. De nos jours, la rumba est considérée comme la danse la plus sensuelle et langoureuse. Comme dans la saison 4, la chanteuse Alizée avait fortement foulé le parquet avec Grégoire Lyonnet, son partenaire qui deviendra ensuite son mari.

Charleston : une des danses les plus populaires de l’Amérique !

M.Pokora a été invité dans la première saison avant l’intégration du jury quelques années plus tard. La star de la pop française avait proposé un charleston très réussi et surtout plein d’humour avec sa partenaire Katrina Patchett. En effet, il s’agit d’une danse d’origine américaine, pratiquée par la communauté noire à Caroline du Sud. Son mouvement est fondé sur un léger déplacement du corps et d’une jambe à l’autre, genoux fléchis et les pieds tournés vers l’intérieur.