Les calendriers de l’Avent 2020 débarquent chez Nature & Découvertes

Mesdames et Messieurs, je vous annonce l’arrivée massive des calendriers de l’Avent 2020 ! Et je sais à quel point vous les aimez, sûrement presque autant que moi. Cette année, j’ai décidé de vous parler de ceux que je vais recevoir, mais pas seulement. Je vous présenterai aussi quelques coups de cœur, à commencer par ceux que j’ai aperçus en me baladant chez Nature & Découvertes.

Les calendriers de l’Avent 2020 Nature & Découvertes

Nature & Découvertes propose toujours plusieurs calendriers de l’Avent dans des thèmes différents : food, lifestyle, kids, soins, etc. Et il y en a pour tous les budgets.

Dans la catégorie Food

Le calendrier de l’Avent HAPPY MORNING

Voilà un calendrier de l’Avent que l’on retrouvera seulement chez Nature & Découvertes puisqu’il s’agit d’une édition exclusive. Le calendrier de l’Avent HAPPY MORNING renferme une sélection gourmande de thés, tisanes et confitures bio. Pour avoir jeté un coup d’œil sur le contenu, je peux vous dire que les saveurs sont aussi classiques qu’originales. Il promet de belles découvertes.

Voir le contenu de celui de l’année dernière ici.

Son prix : 39,95 €

Le calendrier de l’Avent Oh Happy Thés bio

Le calendrier de l’Avent Oh Happy Thés bio est également une édition exclusive de Nature & Découvertes. Je le connais bien, j’ai eu l’occasion de me l’acheter les années précédentes. Je l’apprécie beaucoup parce qu’il n’est pas cher et permet de découvrir de nombreux thés noirs et rooibos savoureux. Il sera parfait pour les petits budgets !

Son prix : 19,99 €

Le calendrier de l’Avent Bières du Monde

Voilà un calendrier de l’Avent que les amateurs de bières artisanales vont adorer ! Le calendrier de l’Avent des Bières du Monde propose une sélection de 24 bières différentes en provenance de 24 pays distincts. C’est le genre de calendrier convivial que les hommes aiment tout particulièrement.

Son prix : 79 €

Dans la catégorie Kids/Loisirs Créatifs

Le calendrier de l’Avent Forêt

Le calendrier de l’Avent Forêt est vraiment trop craquant. Il est conseillé aux enfants à partir de l’âge de 6 ans, parce qu’il est composé de toutes petites pièces. Derrière chaque case, se cachent d’adorables animaux en bois : chouette, faon, faisan, renard, écureuil, chamois, castor, sanglier, lapin, lynx boréal, blaireau, loup, bouquetin, loutre, buse, marmotte, grenouille, tortue, hérisson, ours. Grâce au calendrier – qui sert lui-même de décor – le petit pourra replacer les animaux en pleine forêt. Amusant et original !

Son prix : 14,95 €

Le calendrier de l’Avent Crèche de Noël

Ce calendrier de l’Avent est une jolie représentation de la magie de Noël. Les parents pourront glisser ce qu’ils veulent dans chaque case en bois du calendrier. Il est superbe, un véritable objet décoratif avec cette partie illuminée, très féerique. On retrouve bien sûr une jolie crèche de Noël sur le dessus des cases.

Son prix : 87,90 €

Dans la catégorie LifeStyle

Le calendrier de l’Avent Lithothérapie

J’avais vraiment envie de vous présenter celui-ci que je trouve très original. Il s’agit d’un calendrier de l’Avent sur le thème de la lithothérapie, soit le bien-être grâce aux pierres. À l’intérieur, 24 pierres aux couleurs et formes différentes. Elles pourront nous accompagner lors de séances de méditation. Nous pourrons aussi les glisser dans nos poches. Il suffira de s’intéresser à leurs bienfaits et de s’en servir sur nos bobos du quotidien.

Son prix : 39,95 €

D’autres calendriers de l’Avent à venir…

Je n’hésiterai pas à mettre à jour cet article avec les prochaines nouveautés de Nature & Découvertes au rayon calendriers de l’Avent 2020. À venir également, quelques idées de cadeaux de Noël pour ceux qui manquent d’inspiration !

Bonnes découvertes !