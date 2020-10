Partagez





Adam et Elakshi sont deux humains, qui pourraient avoir une vie parfaitement ordinaire. Malheureusement, et paradoxalement, tout les oppose et les rassemble !!! Car ces deux-là sont comme deux « super-aimants »: trop près l’un de l’autre, c’est l’implosion. Trop loin l’un de l’autre, c’est l’explosion !!!! Avec Strangelands aux Éditions Les humanoïdes Associés, label H1, découvrez la fuite de deux êtres particulièrement fascinants ! Deux tomes parus .

Le décor :

Pas facile de ne pas avoir le temps de se connaître, de porter le même nom et de ne pas comprendre cet étrange pouvoir qui vacille entre l’attirance et le rejet … Surtout quand vous êtes poursuivis par un « monstre » qui n’a de cesse de vous débusquer pour essayer de vous tuer. Et que les gens que vous croisez semble vouloir vous aider à «guérir » mais, finalement, ne sont pas plus dignes de confiance que tous ces « profiteurs », avides de science et de pouvoir !!!

Quoi qu’il en soit, Adam et Elakshi bravent toutes les épreuves côte à côte. Essayent d’échapper à leurs assaillants, pour rester en vie. Sans comprendre d’où ils tiennent leur « maladie » . Ne pas pouvoir se toucher. Sans comprendre ce qu’il se passe dans leurs corps, et pourquoi leur « pouvoir » provoque des désastres …

Il leur faudra de la patience et surtout un courage à toute épreuve pour découvrir une vérité incroyable !!!!

Le point que la BD :

Les séries du label H1 Ignition nous épatent de plus en plus !!! Basées sur les changements que nous provoquons dans l’environnement, et l’impact sur nos sociétés et notre ADN, elles regroupent un florilège de probabilités scientifiques plus folles les unes que les autres. Mais tellement fascinantes !! Chacun des auteurs ayant participé aux différents titres parus sous ce label est un “génie” !!! Dans Strangelands, on aborde la cinétique des super-aimants, appliquée à l’humain !! Le scénario de Magdalene Visaggio et Darcie Little Badger, explore plusieurs tonalités. Un combat millénaire, une lutte temporelle. En gardant une ligne affective directe entre les deux protagonistes principaux.

Comme le titre « Ignited » de la même collection, dont je vous avais parlé plus tôt, les graphismes sont de véritables storyboards (colorés) de blockbusters !!! Vincenzo Federici et Guillermo Sanna confrontent des scènes d’actions Dantesques et des découvertes quasi « bibliques » qui font partie de l’histoire avec beaucoup de réalismes !!!

La conclusion :

Strangelands aux Éditions Les Humanoïdes Associés label H1, est un titre au thème novateur, étonnant et terriblement fascinant. Deux êtres que tout sépare, mais qui ne peuvent se détacher. On peut facilement imaginer le parallèle avec notre Terre et ses pôles magnétiques qui, s’ils sont trop « perturbés » peuvent provoquer ravages et anéantissements de tout êtres vivants sur sa surface. Comme nos deux protagonistes ! Une série à suivre de près … enfin faite attention, de ne pas déclencher une destruction totale en les collant trop ! La suiiiiiiiiteeeeee viiiite !!!!