Un nouvel acteur majeur des datas d’entreprises en France

Dans le secteur de la visualisation et du téléchargement des datas d’entreprises, on ne parle que d’elle. DocuBiz, la startup française veut révolutionner l’accès aux données d’entreprises. Depuis quelques mois elle éclot peu à peu pour s’imposer en poids lourd du secteur.

D’ores et déjà un succès d’audience

Si DocuBiz.fr fait autant parler d’elle, c’est avant tout du fait de sa success-story dans une période où beaucoup vivaient un destin contraire. Alors que le premier confinement frappe la France et nombre de pays du monde, les fondateurs de la future startup notent déjà à cette époque une explosion des demandes de renseignements autour de l’entreprise.

Une explosion des demandes et un service pas toujours adapté, il n’en fallait pas plus pour créer le socle de la startup. Une startup qui veut révolutionner l’accès aux datas d’entreprises, que ce soient les numéros Siret et Siren, les informations de dirigeants ou encore l’accès aux statuts légaux de façon gratuite.

Quelques mois plus tard, le succès est au rendez-vous avec un portail fonctionnel, rapide mais surtout moderne et adapté à l’expérience utilisateur actuelle. 100 000 visiteurs mensuels, plus de 80 millions de documents mis à disposition, et la certitude d’avoir créé un poids lourd du secteur, et ce en un confinement à peine.

Une idée simple : faciliter la recherche d’informations

Si l’entreprise française marche aussi bien, c’est avant tout par sa nature de service. Un service qui veut avant tout faciliter l’accès aux données d’entreprises, au travers d’une plateforme plus en adéquation avec des utilisateurs désirant rapidité, gain de temps et surtout pertinence du service.

Un aspect que DocuBiz a su dompter à la perfection, notamment avec la publication d’une offre premium destinée aux professionnels qui trouveront de nombreuses fonctionnalités. Pour moins de 40 euros (39,90 euros) ou une période d’essai de 2 jours facturée à 1,90 euro, les nouveaux clients premiums disposeront d’un accès mensuel à 5 Kbis, plus de 100 coordonnées de dirigeants, ainsi qu’une consultation illimitée des numéros de TVA.

Un must qui a déjà séduit plus de 5000 utilisateurs qui trouvent au travers de l’offre premium de DocuBiz.fr, une opportunité d’accéder de façon plus rapide à des données qu’il était autrefois complexe de visualiser ou de télécharger.

Une histoire à succès mis en avant par de nombreux médias comme Latribune.fr qui présente ce nouvel arrivant de l’information légale, un arrivant bien décidé à changer la donne d’un marché en plein essor.

Docubiz.fr : une vision tournée vers l’avenir

Ambitieuse et dynamique, la startup souhaite aujourd’hui franchir un cap pour s’imposer en leader de l’information légale. Une ambition sans limites qui doit obligatoirement aller de pair avec un service toujours plus pertinent et innovant.

Pour cette raison DocuBiz et ses fondateurs travaillent actuellement sur un système d’alertes permettant à quiconque de recevoir une notification sitôt qu’un changement structurel au niveau de l’entreprise prend effet. Une nouvelle formule incontournable pour une veille concurrentielle qui devrait sans nul doute faire des émules.

Plus loin les fondateurs désirent mettre à disposition de nouvelles données avec notamment les différents accords et jugements d’entreprises, et ce dans le but de parfaire un service qui aujourd’hui s’impose comme un des fer-de-lance de l’information légale en France. De quoi contenter les utilisateurs réguliers qui peuvent dès à présent profiter de la plateforme de façon totalement gratuite, l’autre vrai avantage de DocuBiz.fr.