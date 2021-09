Les p’tits curieux de Bjorg : Nouveautés chocolatées pour nos bambins

Il y a du nouveau du côté de la gamme Les p’tits curieux de Bjorg. La marque propose de délicieux biscuits et céréales au goût chocolaté que nous avons eu le plaisir de tester. Au programme, du gourmand, du croustillant, un esthétisme enfantin à croquer et des compos’ plus que satisfaisantes, on adore !

Bjorg est une marque dont nous suivons l’actualité depuis plus d’un an maintenant. D’ailleurs, nous vous avions présenté la gamme Les p’tits curieux dans le détail sur FranceNetInfos. Pour redécouvrir notre article, rendez-vous ICI.

Les p’tits curieux : la gamme pensée pour régaler les enfants

Il suffit de jeter un coup d’œil aux packagings absolument adorables des produits pour comprendre que la gamme Les p’tits curieux s’adresse aux enfants. Bjorg a eu envie de leur proposer des gourmandises saines et équilibrées pour le petit-déjeuner et le goûter. D’ailleurs, nous avons été agréablement surpris par la composition des produits, notamment les céréales qui restent très faibles en sucre. De quoi rassurer les parents qui se sentent de plus en plus concernés par ce que consomment leurs bambins.

Nos récents coups de cœur de la gamme Les p’tits curieux

Le Choc’o Lait

Les parents nostalgiques du choco seront ravis de découvrir que Bjorg propose son Choc’o lait. Vous l’aurez compris, il s’agit de deux biscuits au blé complet fourrés d’un délicieux chocolat au lait. Ils sont croquants sur le dessus, fondants à l’intérieur et se marient à merveille avec le lait. Il va vite s’imposer comme un indispensable du goûter à la maison ou en quatrième vitesse à la sortie de l’école.

Le Disc’o’ Choc

Et voici un autre grand classique revisité par Bjorg au doux nom de Disc’o’ Choc. Sous forme de rond – semblable à un vinyle – il s’agit d’un biscuit recouvert d’une fine couche de chocolat au lait. Son sablé au blé complet croustille à souhait, un délice.

Les Crak’au Choc

Côté céréales, les Crak’au Choc valent de détour ! En forme d’ourson, elles vont enchanter petits et grands au petit-déjeuner. Elles croustillent beaucoup, se mélangent à merveille avec le lait (chaud ou froid). Côté compo, rien à redire, on est d’ailleurs sur du « A » en nutri-score, ce qui est très rare pour des céréales chocolatées. Bon, ils n’ont pas réussi à détrôner les Croc’ Fourrés, qui pour le coup sont bien plus gourmands et sucrés. Néanmoins, ils sont délicieux.

Les gourmandises Les p’tits curieux de Bjorg seront vite adoptées par les petits… Et les adultes que nous sommes, bien décidés à manger le plus sainement possible, encore plus lorsqu’il s’agit de mets sucrés.