Bjorg, Les P’tits Curieux : Céréales & Goûters bio pour les enfants

Petite nouveauté dans nos rayons les amis : la gamme Les P’tits Curieux de Bjorg pour nos bambins. Au programme, des céréales pour le petit déjeuner et des goûters gourmands. En plus d’être bio, la gamme est peu calorique. Vous me connaissez, je me suis empressée de la goûter afin de vous la présenter dans le détail. Je peux d’ores et déjà vous donner un premier indice : miammmmm !

Bjorg sort Les P’tits Curieux

Vous connaissez forcément la marque Bjorg qui propose bon nombre de produits culinaires bio. Distribuée en grande surface, elle ne passe pas inaperçue dans les rayons. Au programme : des plats cuisinés, des boissons, des galettes, des sauces, des soupes, des biscuits, etc. Mais aussi de belles alternatives à la viande, ainsi que des produits bio sans gluten. Bref, de quoi satisfaire un large public.

Pour tout vous dire, Bjorg fait partie des marques qui me suivent depuis des années maintenant. J’ai même quelques best-sellers que je rachète sans cesse. Et cela faisait un moment que j’attendais qu’elle propose une gamme gourmande et bio dédiée aux enfants. Et bien la voilà : la gamme Les P’tits Curieux.

Mais alors, de quoi se compose-t-elle ?

La gamme Les P’tits Curieux est relativement large. Elle se compose de :

3 types de céréales différentes Crisp au miel Croc pétale Crousti étoile chocolat (mon préféré !!) Crousti étoile miel



De biscuits pour le goûter Barquettes abricot & fraise Sablés chocolat au lait



De barres gourmandes Barre cookie choco noisettes Barre cookie chocolat



Zoom sur la gamme Les P’tits Curieux de Bjorg

L’objectif de Bjorg en proposant cette gamme bio est de faire en sorte que les enfants consomment des produits gourmands et sains. Il faut dire qu’il y a énormément de gâteaux dans le commerce remplis de saletés, que je fais partie de ceux qui prônent le fait-maison pour les enfants. Mais lorsqu’on manque de temps pour pâtisser, Bjorg reste une belle alternative !

La gamme en elle-même est très mignonne. Bjorg a tout misé sur des packagings bleus accompagnés de mascottes absolument craquantes : un panda, un singe, des tortues ou encore un éléphant. Derrière chaque emballage de céréales, le petit pourra lire tout un tas d’infos très intéressantes. On apprend d’ailleurs que 40 % des emballages sont issus de la canne à sucre. Mais aussi des jeux rigolos sous forme de défi à réaliser, toujours dans le thème de la nature et de l’écologie.

J’ai remarqué qu’il y avait une réelle transparence côté ingrédients puisqu’ils sont tous listés un par un sur le côté de l’emballage. Attention tout de même, les recettes sont un peu trop sucrées à mon goût. Néanmoins, il suffit de trouver le bon dosage pour vos enfants, et le tour est joué !