Les média rap en France

Depuis maintenant plusieurs années, les médias rap se multiplie dans le paysage du rap français, chose assez logique lorsqu’on voit la place et l’influence qu’à le rap en France.Focus sur les média rap les plus connu en France.

Les plus grands média rap français

C’est incontestablement le média rap en France numéro 1 sans aucune discussion possible.

Ce sont les premiers à avoir osé la démarche de créer un média lorsque le rap en France n’était pas aussi populaire qu’il est aujourd’hui.

Né dans les années 2000, leur nom fait référence au célèbre film “La cité de Dieu” et à son personnage charismatique Booskap.

Fondé par Fif tobossi et Amadou Ba, le média a désormais une orientation plus ouverte et plus populaire à l’image du rap d’aujourd’hui et se diversifie au travers de court format vidéo telle que le JDR, le Wesh ou encore Shop ça.

Rapunchline

C’est certainement le second média rap avec le plus d’influence en France, fondée par Rizwan, ils se sont fait connaître grâce à leur interview long format sur les plus grands rappeurs en leur posant des questions qui intéresse réellement les auditeurs.

Ils ont multiplié les formats originaux, et sont le seul média rap français à avoir sorti une application 100% rap français. Il est important de noter aussi que c’est le principal compte de partage de punchline sur les réseaux sociaux.

Culturap

Culturap est un nouveau média rap créé en fin 2019, ils traitent l’actualité du rap français au quotidien sur leur site d’actu culturap mais pas seulement. Le média se présente comme relayeur de culture pop urbaine, ce qui comprend donc des thématiques du type cinéma & séries, lifestyle, sport, manga. Ils sont présent un peu partout sur les réseaux sociaux sur twitter, instagram ou encore facebook.

Fondé par Guillaume Girod, un passionné de rap & de marketing, il y a fort à croire que ce média a de grandes heures à venir devant lui.

Les medias rap de twitter & instagram

Nombreux sont les médias présent en grande majorité voir à 100% sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Lorsqu’un passionné n’a pas les compétences techniques pour créer un site internet, ou le temps d’écrire des articles, de relayer l’information au quotidien ou encore d’embaucher une équipe pour gérer et développer leur idée, être présent sur un réseau social et souvent un très bon compromis par la facilité d’utilisation, l’accessibilité et l’audience présente directement.

Dans tous ces différents média, il en ressort 2 principaux :

Raplume :

C’est le média rap 100% construit sur les réseaux sociaux le plus suivi sur twitter avec plus de 250 000 followers. Ils sont très actifs sur les réseaux, principalement sur twitter, très pointu, ils connaissent le rap français sur le bout des doigts.

Kultur :

C’est le second média 100% construit sur les réseaux avec le plus d’abonnés ( plus de 200 000). Ils ont également un site web mais assez peu relayé. C’est l’un des comptes à suivre si vous souhaitez rester à jour sur l’actualité rap.

Lacrem :

C’est le premier compte de détournement urbain sur les réseaux sociaux. Principalement implanté sur instagram, ils se sont fait connaître grâce à leur montage hilarant sur l’univers du rap. Ils ont également une chaîne youtube où ils partagent du contenu original. Rire garanti.