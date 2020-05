La nouvelle mode des écouteurs sans fil connaît aujourd’hui un grand succès auprès du public. Plus pratique et moins encombrant, ils permettent d’écouter de la musique partout sans le désagrément des fils qui se mêlent sans arrêt. De même, les écouteurs sans fil sont rangés dans une petite boîte pour que vous puissiez les ranger facilement dans un sac ou dans un cartable.

Comment bien choisir les écouteurs sans fil ?

Plus discret que les casques Bluetooth, les écouteurs sans fil que vous pouvez trouver sur cette boutique en ligne : Liberty Play représentent la meilleure solution pour écouter de la musique partout sans souci d’encombrement. Pour bien choisir le produit qu’il vous faut, retenez quelques critères indispensables. Tout d’abord, le choix du modèle. Faites attention à la forme des écouteurs sans fil que vous voulez acheter. Il faut qu’ils puissent rester immobiles dans les oreilles même quand vous faites des mouvements répétés. Il existe les modèles avec un support qui contourne le creux de l’oreille pour encore plus d’immobilités. Vérifiez également la certification IP des écouteurs, c’est ce qui permet l’étanchéité du produit. Le niveau IPX4 est le minimum pour résister à la transpiration et à la pluie.

Comment fonctionnent les écouteurs sans fil ?

Les écouteurs True-Wireless fonctionnent de la même manière que les écouteurs Bluetooth. La grande différence se trouve dans la liberté de mouvement qu’ils confèrent. Ils sont couramment livrés avec un boîtier de recharge, dans lequel il est également possible de les recharger sans être reliés à une source d’électricité. En effet, certains modèles proposent une recharge rapide et pratique grâce à de l’énergie emmagasinée par le boîtier, pour une recharge portable. Pour connecter les écouteurs sans fil, il vous suffit tout simplement d’aller dans vos paramètres Bluetooth et de coupler votre oreillette avec le smartphone. Les écouteurs se connecteront automatiquement au smartphone, grâce à des capteurs intelligents.

Quels sont les avantages des écouteurs sans fil ?

Les écouteurs sans fil ou « True-Wireless » sont généralement des intra-auriculaires complètement dépourvus de fils. Si vous faites du sport, c’est bien le produit qu’il vous faut. Légers et pratiques, les écouteurs sans fil vous accompagnent dans vos séances de sport sans vous gêner dans vos mouvements. Ils sont confortables et offrent un rendu sonore de haute qualité, avec une bonne autonomie. Certains modèles proposent des fonctionnalités en plus, comme la réduction de bruit active. En plus de sa praticité, profitez du design discret et très moderne des écouteurs sans fil.