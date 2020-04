La veilleuse Bluetooth de dBb en forme d’ourson mignon et rassurant

Mon avis sur la veilleuse Bluetooth de dBb

Bébé a du mal à s’endormir ? Il a besoin d’être rassuré la nuit ? La marque dBb propose justement la veilleuse Bluetooth en forme d’ourson très mignon. Elle va permettre aux petits d’écouter de la musique, des comptines ou encore la voix rassurante de ses parents. Il pourra se calmer en regardant les différentes lumières, tamisées, vives ou colorées. J’ai eu le grand plaisir de recevoir cet ourson et depuis, mon bébé ne peut plus s’en passer. J’étais donc pressée de vous en parler plus longuement. Vous allez l’adorer !

Peut-être êtes-vous en train de confectionner votre liste de naissance ? Lorsque j’ai fait la mienne, je n’ai pas oublié de mettre une veilleuse, car je souhaitais rentrer dans la chambre de bébé pendant son sommeil, sans risque de le réveiller. Dommage que celle-ci n’existait pas encore, car je l’aurai sans aucun doute achetée. Elle possède toutes les fonctions dont nous avons besoin pour rassurer bébé, l’amuser, lui raconter des histoires, lui faire écouter la musique, le tout à distance.

Zoom sur les qualités de la veilleuse Bluetooth de dBb

La veilleuse Bluetooth de dBb est adorable. En forme d’ourson mignon – en silicone souple et tout doux au toucher – il fait un coucou au bambin qui aura la chance de l’observer la nuit ou en journée. Son côté nomade permettra de l’emporter partout, et de profiter ainsi de ses différentes fonctions, à commencer par ses divers modes d’éclairage.

L’ourson possède 4 luminosités différentes : tamisée, vive, défilante et fixe. Une fonction tactile va permettre aux parents de changer le mode d’éclairage. Pour ce faire, il suffira de tapoter sur l’ourson pour choisir l’intensité désirée.

Il est possible de figer une couleur à la demande du petit, et bien sûr, de stopper l’éclairage. J’ai apprécié ce mode qui permet justement d’aller voir si bébé dort paisiblement, en pleine nuit, sans risquer de le réveiller. Je rentre dans la chambre, je tapote une fois sur la veilleuse qui s’allume, je m’approche de bébé et regarde que tout va bien. Je ressors de la chambre en éteignant la veilleuse au toucher. Hyper pratique !

Ce qui rend l’ourson encore plus génial, c’est forcément l’option Bluetooth. J’ai adoré pouvoir diffuser des musiques et comptines à bébé depuis mon salon et jusqu’à sa chambre. Cela l’apaise instantanément. Et contrairement à d’autres veilleuses, le son est propre, nickel ! Cela ne grésille pas du tout, c’est clair et agréable à écouter. J’ai aimé l’idée d’enregistrer notre propre voix autour d’histoires inventées ou réelles, pour que bébé puisse en profiter. Je n’ai pas encore eu l’occasion de le faire, je compte bien tenter prochainement. En tout cas, je fais partir toutes les musiques depuis mon téléphone (portée : 20 mètres). Je me connecte très facilement à l’ourson, en appuyant au dos sur le bouton dédié. Rien de plus simple !

Ingénieux également : la fonction arrêt automatique après 30 minutes. Ainsi, on peut laisser la veilleuse allumée dans la chambre jusqu’à ce qu’elle finisse par s’éteindre toute seule. De cette façon, on est plus obligé d’aller dans la chambre pour l’éteindre et risquer de réveiller bébé.

La veilleuse dBb possède une batterie rechargeable par port USB, avec une autonomie de 3 à 7 h d’utilisation. Ses dimensions : H.15 x L.11,8 x p.10 cm. Très solide, elle ne cassera pas à la première chute et ne fera pas de bruit en tombant. Son prix : un peu moins de 30 €.

Conclusion

Vous le savez, je suis une adepte des produits dBb qui savent répondre simplement aux besoins des parents et des enfants. Cette veilleuse en est l’exemple même. Elle est adorable, douce au toucher, transportable. Elle diffuse du son, de la musique, de la lumière… Et surtout beaucoup d’amour ! Elle va suivre le petit pendant de longues années. Véritable compagnon, il servira de repère lorsqu’il aura besoin d’être rassuré. Je compte d’ores et déjà en acheter un deuxième pour en laisser un fixe dans sa petite chambre. Le second servira de petit poste-radio pour qu’il écoute ses chansons préférées au moment du change ou entre deux parties de cubes.