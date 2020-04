Les tenues blanches parfaites de la future mariée

Avant votre mariage vous aurez besoin de nombres tenues et je vais vous aider à vous préparer.

Si vous avez un mariage à venir, vous n’avez besoin que d’une robe de mariée blanche, n’est-ce pas ? Pas de nos jours. Chaque future mariée sait qu’une grande partie du plaisir d’être fiancée réside dans tous les événements qui précèdent le mariage, comme les fêtes de fiançailles, les enterrements de vie de jeune fille et les dîners de répétition. Tous ces événements sont l’occasion pour vous de briller dans une nouvelle tenue blanche et chic. Et de nos jours, avec instagram et les médias sociaux, vous n’allez pas porter deux fois la même robe blanche ou la même combinaison, alors que diable devriez-vous porter à tous ces différents événements ?

DES TENUES BLANCHES UNIQUES

Porter une tenue blanche est une excellente façon de se distinguer lors de tous vos différents événements de mariage. Depuis que je me suis fiancée récemment, j’ai passé en revue toutes mes marques de vêtements préférées pour trouver les meilleures idées de tenues de mariée pour tous les événements de mon mariage, et j’ai été choquée de constater à quel point il est difficile de trouver les tenues blanches parfaites pour chaque événement ! J’ai donc rassemblé quelques-unes de mes idées de tenues préférées pour chaque événement lié au mariage ou à l’enterrement de vie de jeune fille, afin que vous puissiez vous démarquer et rayonner tout en célébrant vos fiançailles !

Robes d’enterrement de vie de jeune fille

La façon de s’habiller pour votre enterrement de vie de jeune fille dépend totalement de l’endroit où il se déroule, mais il y a de fortes chances que vous souhaitiez un mélange de looks nocturnes qui feront sensation, et de superbes pièces et bikinis blancs. Voici mes looks préférés pour l’enterrement de vie de jeune fille de la mariée.

Robe de mariage blanche

Et bien sûr il ne faudrait pas oublier le plus important… la robe de mariée pour le jour J ! Il faut savoir qu’aujourd’hui, on peut trouver des robes de mariées pour tous les budgets. Alors à vous de jouer pour trouver les meilleures affaires sur le net mais allez quand même faire un tour dans les boutiques spécialisées, cela fait parti du rituel de partager les essayages avec votre témoin et votre mère peut être ! Votre robe de mariage peut être une robe de créateur si vous avez les moyens, mais si comme de nombreuses femmes vous n’avez pas une fortune à dépenser dans une seule robe, vous pouvez trouver de magnifiques robes sur des boutiques en ligne qui ont créé des modèles exceptionnels comme SoireeBlanche.fr qui propose des modèles pour tous les budgets. Vous trouverez tous les accessoires dont vous aurez besoin pour vos robes et pour le grand jour !