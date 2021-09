1xBet pari foot en ligne: les refus de Matip et d’Ondoa, de quoi signalent-ils?

D’un côté, le refus de deux joueurs de participer aux compétitions sportives en tant que part des Lions Indomptables, ne signifie pas un grand problème.

En fait l'invitation a été envoyée à un grand nombre de joueurs par Antonio Conceicao. De cette manière, le refus de deux ne peut pas indiquer un grand problème.

En même temps, il serait irresponsable de ne pas prendre en compte les commentaires de ces joueurs. En ce qui concerne Matip, depuis 2015 il a noté des soucis avec de mauvaises gestion et expériences avec les entraîneurs. En ce qui concerne Fabrice Ondoa, il a refusé de jouer lors de la Coupe du monde à cause des expériences insuffisantes dans le foot ces derniers temps.

Joel Matip ne souhaite pas rejoindre Cameroun: 1xBet a toutes les actualités

D'après les informations actuelles, l'équipe nationale camerounaise se trouve en pleine préparation à la Coupe du monde 2022. Le manager du Cameroun a envoyé les invitations aux joueurs qui pourront potentiellement représenter le pays, parmi lesquels:

Joel Matip;

Andre Onana;

Fabrice Ondoa.

Toutes les actualités sur la composition de l'équipe nationale peuvent être facilement trouvées.

Les raisons du refus de Matip

Malgré la déclaration que les portes de l'équipe nationale camerounaise continuent à rester toujours ouvertes, ce ne sont pas tous les joueurs d'origine du Cameroun qui acceptent cette opportunité. Matip et Ondoa ont refusé la proposition de la part du manager des Lions Antonio Conceicao.

Concernant Joel Matip, il occupe la place dans la défense de Liverpool.

Selon Conceicao, le problème essentiel consiste en absence du désir de Matip de revenir à l'équipe. Il est à noter que c'était encore en 2015 qu'il a jour pour la dernière fois en défendant le Cameroun. Après il a noté des soucis liés à la mauvaise gestion de l'équipe. Pourtant l'équipe se composera de joueurs expérimentés qui participeront à la Coupe du monde 2022.

Les refus de Matip et d'Ondoa, de quoi signalent-ils?

