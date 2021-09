Kenya Morans contre Côte d’Ivoire: quel pari peut-être plus rentable sur 1xBet

D’après les informations récentes, l’équipe Kenya Morans n’a pas pu démontrer ses forces et a perdu définitivement lors de la compétition contre Côte d’Ivoire.

De cette façon, son retour à l’Afrobasket sur lequel on a pu parier sur https://1xbet.ci/fr n’est pas considéré comme très réussi.

En ce qui concerne les résultats exacts de cette rencontre, il s’agit de 88-79. Il faut noter qu’il s’agit du match d’ouverture du Groupe C. L’événement s’est passé à la Kigali Arena. Donc, le début dans le championnat Fiba Afrobasket ne s’est pas révélé trop intriguant et prolongé. Donc les parieurs du site 1xBet ne pourront plus parier sur Morans dans le cadre du célèbre championnat Fiba Afrobasket.

Actuellement sur le net il existe quelques variantes du comment il est possible de parier en ligne. On peut faire des pronostics des résultats sportifs avant matche en direct – voir sur 1xBet les statistiques qui permettent de s’orienter assez facilement. En même temps, on peut le faire en temps réel, c’est-à-dire, pendant que ces matchs sont en cours de progression.

De cette manière, on peut voir comment Morans a été impressionnant au cours des premiers quarts et comme il s’est essoufflé dans les deux derniers. C’est à ce moment-là que leurs adversaires ont pu mettre au fil de l’épée. Tous les utilisateurs ont pu voir mathe sur 1xBet en direct ce qui leur a donné la chance d’apprendre tout de suit que:

la Côte d’Ivoire a dominé Morans lors du premier quart 26-24;

Morans a pris l’avantage pendant le deuxième quart 21-15;

les équipes ont terminé le match nul 39-39 a la mi-temps;

les Ivoiriens ont terminé les deux derniers quarts 21-15 et 28-16.

En d’autres termes, les matchs en direct délivrent plus d’infos et de satisfaction aux parieurs!

Encore un match qu’il est impossible de laisser sans attention si on parle de tout paris en ligne sur 1xBet c’est la compétition entre le Nigeria et le Mali. L’équipe du Nigeria a pu débuter cette fois-ci avec la note positive après avoir battu les joueurs maliens. Au total la compétition s’est terminée 81-73.

En prenant en compte la victoire des joueurs nigériens lors du match contre le Mali, il faut noter qu’ils pourront s’affronter au Kenya. Ce match, tout comme la plupart des autres, sera disponible sur 1xBet en ligne tout paris pour tous les parieurs intéressés.