Une histoire de Tom – Je veux la tablette !

« Je veux la tablette ! » : Un point, c’est tout !

Tom adore se rendre à la bibliothèque. C’est un dévoreur de livres ! Là-bas, il croise son copain Oscar qui est absorbé par sa tablette. Oscar lui montre comment il joue avec, et il accepte de laisser Tom essayer. Tom s’amuse tellement qu’il a du mal à détacher ses yeux de l’écran, au point de ne pas entendre sa maman lui dire qu’il est temps de rentrer. Déçu de ne pas avoir un livre à emporter, il s’énerve, persuadé qu’il est injuste de le séparer de la tablette.

De retour à la maison, il raconte à son papa qu’il a joué à un super jeu avec Oscar à la bibliothèque. Son papa accepte qu’il joue, mais seulement pendant 20 minutes. Tom est alors plus que jamais absorbé par sa tablette, au point de mal parler à Inès et de ne pas répondre à sa maman quand elle lui rappelle qu’il ne reste que 5 minutes. Il commence à s’énerver… ce qui attire l’attention de son papa, qui lui explique clairement qu’il existe d’autres activités tout aussi amusantes. Une fois sa colère apaisée, Tom parvient à faire des choses agréables avec son papa et sa petite sœur, sous le regard rassuré de ses parents, qui, eux, semblent toujours absorbés par leurs téléphones…

Notre avis sur le livre

C’est toujours un plaisir de retrouver Tom et ses aventures. Ici, les autrices abordent un sujet essentiel : les écrans. Ces écrans qui, utilisés de manière excessive, peuvent énerver et isoler les enfants. L’idée étant de faire comprendre aux jeunes lecteurs qu’il est possible d’utiliser ces appareils de façon raisonnable. Ils vont découvrir un Tom différent de celui qu’ils connaissent : isolé, irritable, presque agressif et peu compréhensif. Heureusement, la fin du livre apporte une note positive, avec Tom et sa petite sœur qui s’inventent des jeux, offrant ainsi aux lecteurs l’occasion de s’amuser et de créer leurs propres histoires, bien loin des écrans.

Le livre « Je veux la tablette ! » est disponible aux Éditions Mango Jeunesse.

