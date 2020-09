Urbanears : Luma, nouveaux écouteurs sans fil aux couleurs stylées

Urbanears est une marque que j’ai découvert il y a quelques années et qui contre toute attente fait désormais partie de mon quotidien. J’ai récemment reçu les écouteurs sans fil Luma pour test. Je vous dis tout à leur sujet.

Luma : Des écouteurs confortables

Souvenez-vous, je vous ai déjà présenté la marque lorsque j’avais testé les écouteurs Bluetooth Jakan (voir article). J’avais été moyennement emballée, parce que je trouvais qu’ils bouchaient trop l’oreille, au point que j’avais l’impression d’entendre la musique de loin.

Avec le modèle Luma, le ressenti est complètement différent. Déjà, l’arrondi de l’écouteur est bien plus adapté aux oreilles, ce qui rend l’écoute beaucoup plus agréable. Il s’apparente à une forme classique d’écouteurs lambda et cela me plaît bien plus.

Luma : Un design original aux 5 coloris

Les écouteurs Luma sont glissés dans une boîte à l’esthétisme hyper sympa. Perso, j’ai reçu la couleur mauve. Une couleur que je n’aurai pas forcément choisie, mais finalement j’aime bien le côté stylé et cela change un peu. Je sais que d’autres couleurs existent (marron, vert, blanc ou noir), vous n’aurez qu’à choisir celle que vous préférez.

Une utilisation simple



Par ailleurs, l’utilisation des écouteurs est simple comme bonjour. Il suffit simplement d’ouvrir la boîte, de les connecter à votre téléphone, de les mettre à vos oreilles et le tour est joué. Pour charger vos écouteurs, il suffit de les glisser dans le boîtier. Une fois fermé, il s’en charge tout seul comme un grand. Et tout ça, sans fil !

Une autonomie de 25h de bon son dans les oreilles

25h de son dans les oreilles, qui dit mieux ? Pour ce faire, il suffit de charger le boiter avec le câble USB fourni dans la boîte. Concernant le son, franchement il est top. Il n’a rien à envier à certains de ses concurrents. Et je peux vous dire qu’on est à cheval là-dessus à la maison. Bref, une belle surprise. Sûrement grâce aux deux microphones cachés sur chaque écouteur.

Autres fonctionnalités intéressantes des écouteurs Luma

Voici les autres qualités des écouteurs Luma qui vous seront peut-être utiles : ils sont résistants à l’eau et à la transpiration. De plus, ils possèdent un détecteur de port plutôt intelligent et efficace. En gros, lorsqu’on les retire, ils s’arrêtent tout seul pour éviter qu’ils tournent et épuisent la batterie. Une commande tactile et vocale est présente également.

Pour conclure, je dirai qu’au-delà de leur look hyper original, les écouteurs Luma de Urbanears ont une qualité de son assez intéressante. De quoi se régaler durant les trajets pour aller au boulot ou encore pour un moment de détente à la maison.

Ils sont proposés au prix de 99 €. Pour vous offrir les écouteurs, rendez-vous ICI.