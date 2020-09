Breizh, tome 6, Anne de Bretagne

Anne de Bretagne est le sixième tome de la série historique Breizh Histoire de la Bretagne, paru aux éditions Soleil, en septembre 2020. Une bande dessinée qui retrace une partie de l’histoire de la Bretagne et du peuple breton, entre grandeur, espoir, mais aussi doute et découragement.

29 septembre 1364, à Auray, la guerre de Succession de Bretagne, la guerre des Deux Jeannes, s’achève. Il est temps de faire la paix, après vingt-trois années de combat, qui opposaient Jean de Montfort et Charles de Blois. La victoire est remportée par Jean de Montfort, en ce jour de septembre, sonnait aussi l’heure de la vengeance pour certains. Comme pour le fils d’Olivier IV de Clisson et de Jeanne de Belleville, Olivier V de Clisson. En effet, la colère et le ressentiment avaient dévoré son cœur, car son père avait, sans procès, mis à mort à Paris, par le roi de France, après l’avoir accusé de trahison, sans preuves. Philippe IV avait donc fait décapiter l’homme et fait envoyer sa tête à Nantes, un trophée sanglant exposé à la porte Sauvetout, alors que son corps était exhibé au gibet de Montfaucon. Olivier V de Clisson avait honoré sa promesse, celle faite à sa mère…

Dans ce tome, la Bretagne vit ces dernières décennies d’indépendance, après s’être battue plusieurs fois et contre tous. Ainsi, l’histoire retracée dans ce nouvel album, pars de 1365, date de la signature du traité de Guérande et fin de la guerre de Succession, et finit le 9 janvier 1514, par la mort d’Anne de Bretagne. Le récit est passionnant et intéressant, avec une narration plaisante et dense, offrant des informations détaillées et immersives à l’histoire de ce peuple, qui lutte depuis toujours pour préserver terre et liberté. La bande dessinée présente, plus qu’un grand personnage, une duchesse qui a marqué l’histoire de France, mais également celle de la Bretagne, femme qui est encore très présente dans le cœur des bretons. Le dessin est plaisant, avec un trait fin, présentant de grandes scènes historiques, avec une belle dynamique.

Anne de Bretagne est le sixième tome de la série historique Breizh, des éditions Soleil. Un récit captivant, enrichissant et intéressant qui retrace environ cent cinquante ans de l’histoire de la Bretagne, mais surtout revient sur la vie d’Anne de Bretagne, la duchesse chère aux bretons.