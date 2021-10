Votre hébergement Worpress avec Ikoula

Quand on débute sur WordPress, il est difficile de choisir le bon hébergeur. On vous propose le meilleur hébergeur wordpress pour vous aider à créer votre site web.

Présentation de IKOULA

Un hébergeur web est une entreprise qui met à disposition des créateurs de site internet, un espace de stockage sur un serveur. IKOULA est un hébergeur français, propriétaire de ses propres Data Centers et initiateur du « Cloud Gaulois », il contribue au développement de l’écosystème du Cloud en France contre l’invasion des géants américains.

Quels sont les offres et services proposés par IKOULA

IKOULA vous propose une multitude de services, que vous soyez une entreprise avec des besoins précis avec une sécurité accrue, ou que vous soyez un particulier qui souhaite se lancer à la recherche d’un serveur à prix accessible, il possède plusieurs offres dans son panel.

L’offre VPS Flex’Server est la 1re brique Cloud Computing d’IKOULA. Il s’agit d’un serveur dédié virtuel puissant et souple qui va vous libérer des contraintes des matériels en termes d’évolution ou encore de défaillance, tout en bénéficiant d’un système de sécurité conçu pour résister aux attaques de pirate.

Le service Cloud public « Cloud IKOULA One » est un service de location de ressources d’infrastructures à la demande. Il est dédié aux entreprises. Plus besoin d’ajouter des charges dans des infrastructures qui nécessitent des entretiens permanents, les ressources allouées peuvent être augmentées ou diminuées en fonction des besoins du calendrier. Cette flexibilité va permettre à votre entreprise de faire une économie non négligeable.

Il vous offre également un large choix de serveur dédié personnalisable qui peut s’adapter à vos besoins et votre budget. IKOULA met à disposition des professionnels plusieurs gammes pour répondre à leurs attentes et pour mener à bien leur projet.

Notre offre sur-mesure VMware Cloud Director by IKOULA vous permet de créer et d’opérer en ligne votre propre Datacenter VMware grâce à l’interface centralisée et évolutive Cloud Director. Cette technologie permet de déployer des serveurs virtuels selon vos besoins en stockage, réseau et calcul, et d’orchestrer ainsi votre propre Datacenter virtuel sécurisé et flexible.

ZIMBRA : messagerie et suite collaborative pour les entreprises, avec une interface centralisée pour gérer facilement tous les comptes mails de vos équipes depuis n’importe quel terminal, où depuis le webmail, ZIMBRA est open-source, polyvalente et professionnelle et peut s’adapter à votre activité, tout en protégeant le budget de votre entreprise !

Acronis Cyber Protect Backup by IKOULA est un moyen de sauvegarde informatique et de sécurité adressée aux entreprises. Il protège une protection des données, du plus petit dossier au serveur physique ou virtuel, en passant parl’ensemble des postes de travail et des périphériques mobiles. Il assurera aussi les entreprises des attaques malveillantes de modèle malware ou ransomware et met à la disposition des chefs d’entreprise et des responsables des services informatiques un large panel d’outils de sécurité.

IKOULA peut vous délivrer un certificat SSL, il permet de sécuriser un site web en assurant le cryptage des échanges de données tels que les transactions en ligne. Pour tous les sites basés sur la confiance et l’authentification (e-commerce, intranet, extranet…), un certificat SSL est primordial, d’autant plus, il joue sur votre référencement.

Outre le fait de mettre des infrastructures à votre disposition, IKOULA vous donne également son expertise pour gérer directement vos services informatiques. Avec une expérience de plus de 20 ans, faire confiance à notre équipe d’infogérance serait un choix stratégique pour vous. Nous vous offrons la liberté d’externaliser votre maintenance technique, la surveillance, la supervision, la gestion de votre parc informatique et la sauvegarde avec un accompagnement quotidien tout en assurant une réduction des coûts, mais aussi une ouverture vers de nouvelles perspectives pour votre société.