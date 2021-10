L’univers du Sorceleur continue de s’agrandir avec ce nouvel album illustré The Witcher – Le dernier vœu, paru aux éditions Bragelonne, en août 2021. Un beau livre, d’Andrzej Sapkowski et Mikaël Bourgouin qui présente la dernière nouvelle du premier tome de la saga, narrant la rencontre de Geralt et Yennefer.

Le silure se débattait puissamment, éclaboussant et troublant l’eau. Le Sorceleur demandait à Jaskier de faire attention et de bien tenir le poisson moustachu. Le poète gémit qu’il le tenait bien, il était satisfait car le poisson était assez gros pour leur prochain repas. Les deux hommes avaient peur que la ligne craque avant qu’ils ne puissent réellement attraper le silure. Le combat entre le poisson et les deux hommes est long, éprouvant et plein de rebondissements, et se finit par la fuite du silure et les deux amis affaler sur le sable mouillé. Les deux pêcheurs se fâchaient… sur l’autre ligne, Jaskier pensait avoir une autre touche.

L’album est grand et beau, revenant sur la dernière nouvelle du premier tome de la saga, sur la rencontre de Geralt et Yennefer, à travers un récit captivant, mais surtout accompagné d’illustrations majestueuses. Geralt et Jaskier, alors qu’ils pêchaient, libèrent accidentellement un djinn… C’est dans la cité proche de Rinde, que le Sorceleur va aller chercher de l’aide, auprès de la magicienne, pour pouvoir sauver son ami. Le récit est bien découpé, captivant, invitant à pénétrer dans un univers fantastique, inquiétant et fascinant. Les personnages sont forts, l’histoire pleine de rebondissements, de magie et de combats. Enfin, les illustrations sont toutes aussi puissantes que le récit, en grand format, présentant des scènes fabuleuses, intenses, un univers fort et captivant. Le trait est fluide, travaillé et détaillé, présentant des personnages expressifs et des scènes vivantes et vibrantes, réalistes.

The Witcher – Le dernier vœu est un très bel album illustré, des éditions Bragelonne, un beau livre, au grand format, qui revient sur la dernière nouvelle du premier tome de la saga littéraire Le Sorceleur, présentant la rencontre de Geralt et Yennefer, à travers des illustrations sublimes.