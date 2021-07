Vulcania , des nouveautés avec un grand N

Vulcania, le parc d’exploration des volcans et de la planète Terre a mis en service samedi 10 juillet sa nouveauté phare de la saison 2021 : Namazu, un coaster familial sur le thème des séismes !

Totalement intégré à son environnement naturel, cette animation invite les explorateurs de Vulcania à visiter la base scientifique de l’équipe Namazu, puis à rejoindre les sismologues en place sur le terrain avec des véhicules spécialement conçus pour accéder aux zones accidentées. Un espace d’explications sur les séismes est proposé en sortie d’attraction, et pour tout connaître sur ce phénomène naturel, les visiteurs peuvent se rendre à l’Expo Séismes agrémentée par les commentaires des animateurs scientifiques à certaines heures de la journée.

Autre nouveauté en 2021, le film Neige, proposé en exclusivité à Vulcania et sur écran géant, aide à comprendre comment se forme la neige et son impact crucial sur la flore, la faune et les activités humaines mais aussi sa raréfaction en cette période de changement climatique.

Les phénomènes naturels étaient déjà à l’honneur en 2020 avec les nouveautés Dragon Ride 2 et la Forêt des dragons, ces créatures légendaires qui servaient souvent d’explications aux forces de la nature avant que la science ne les explique vraiment.

Phénomène naturel phare à Vulcania, le volcanisme avait également bénéficié d’une nouveauté pour les plus jeunes explorateurs du parc en 2020 avec le film Mission Vulcania – opération sauvetage projeté sur écran géant avec les voix d’Aldebert pour Matt l’Explorateur, Ours pour Jean Michel et Elodie Frégé pour le Professeur Yapadrisk.

En plus de toutes ces nouvelles animations, les visiteurs de Vulcania peuvent profiter des nouveaux espaces extérieurs autour de Namazu dont un kiosque de restauration, mais aussi la nouvelle Place des volcans sur laquelle ils peuvent déguster des formules locales de qualité (burgers et salades avec des produits auvergnats) préparées au Comptoir du cratère ouvert en 2021 et déjà plébiscité depuis le début de la saison.

Enfin, dans le cadre de la vigilance sanitaire actuelle, Vulcania a mis en place un dispositif exceptionnel qui permettra aux visiteurs de passer une journée inoubliable en toute sérénité (mode confort) et pour lequel il est notamment nécessaire de venir au parc muni d’un billet acheté sur le site vulcania.com ou chez les revendeurs du parc. Pour rappel, le Pass sanitaire n’est pas demandé pour accéder à Vulcania.