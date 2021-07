Mes premiers jeux de doigts – Editions Gründ

Mes premiers jeux de doigts est un livre sonore, de Julie Mercier, paru aux éditions Gründ, en avril 2021. Un livre pour jouer avec bébé, passer des moments de découvertes et de complicité, entre comptines et jeux de doigts, pour s’éveiller et grandir.

Sur la première double page, c’est la comptine Toc toc toc, tortue qui est à découvrir. Le texte est écrit, pour pouvoir le comprendre et le dire, le chanter, par la suite. En bas de la page, des indications vont permettre de guider les adultes dans les gestes à faire pour la comptine présentée, en deux phrases. Une belle illustration, avec une tortue, des nuages gris et pluvieux, ainsi qu’un soleil souriant, vient compléter cette double page. La deuxième comptine à découvrir est Le tour de mon jardin, avec les doigts et le visage, pour un cheminement, tout en caresses et en amusement.

En effet, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir une nouvelle comptine à doigts, soit six au total. De petites chansons à écouter, avec l’aide de la puce sonore, que les enfants vont pouvoir actionner facilement. Pour les chanter et les accompagner, les textes de ces comptines sont à découvrir. En tout petit, pour les adultes, des indications sont à suivre, pour pouvoir jouer avec les doigts, faire les gestes qu’il faut pour la comptine, et les réaliser en accompagnant les enfants. Enfin, de belles illustrations colorées, chaleureuses et amusantes viennent compléter le livre. Ainsi pour jouer, chantonner et passer de tendres moments de complicité parent-enfant, le livre va apprendre aussi quelques parties du corps aux tout-petits, jouer avec ses doigts pour la motricité, enrichir son vocabulaire…

