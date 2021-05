18ème édition du Monte-Carlo Film Festival de la Comédie du 31 mai au 5 juin

Après le succès de la précédente édition, dans un contexte sanitaire particulièrement difficile, le Monte-Carlo Film Festival de la Comédie revient pour une 18ème édition, du 31 mai au 5 juin. Le public, privé depuis trop longtemps de cinéma, pourra à nouveau rire en voyant des comédies venues du monde entier, en avant-première.

Un jury prestigieux

Pour départager les films en compétition, le festival pourra compter sur un jury prestigieux. Cette année, il sera présidé par l’acteur italien Raoul Bova. A ses côtés, il y aura : l’actrice française Sara Forestier vue notamment dans Le nom des gens, Primaire, L’esquive, Suzanne, La tête haute, et lauréate de deux César (Meilleur espoir féminin et meilleure actrice), l’acteur espagnol Mario De La Rose, l’un des protagonistes de la série à succès « La casa de papel », le comédien italien Giacomo Ferrara et le critique de cinéma Mario Sesti.

Des films en avant-première

Toutes les projections auront lieu au Grimaldi Forum. Cette année, il y aura huit films en compétition venus du monde entier (Espagne, France , Italie, USA, Israel, Irlande, Finlande et Pérou) et abordant des thèmes variés et intemporels : la famille, l’amour, le mariage, le désir. La plupart sont des premiers ou des deuxièmes films.

Ladies of steel de Pamela Tola (Finlande)

de Pamela Tola (Finlande) Las Mejores Familias de Javier Fuentes-Léon (Pérou-Colombie)

de Javier Fuentes-Léon (Pérou-Colombie) Hasta que la boda nos separe de Dani de la Orden (Espagne)

de Dani de la Orden (Espagne) Honeymood de Talya Lavie (Israel)

de Talya Lavie (Israel) Sentimental de Cesc Gay (Espagne)

de Cesc Gay (Espagne) Dinner in America de Adam Rehmeier (USA)

de Adam Rehmeier (USA) Deadly cuts de Rachel Carey (Irlande)

de Rachel Carey (Irlande) Swan song de Todd Stephens (USA)

A noter que cette année seront également projetés des courts-métrages internationaux.

Pour ouvrir le festival, le public pourra découvrir en avant-première Le sens de la famille de Jean-Patrick Bénès avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc

Cette nouvelle édition se terminera avec la projection du film italien, Benvenuti in casa Esposito de Gianluca Ansanelli.

Enfin, samedi 5 juin, le jury décernera les prix lors de la cérémonie de clôture, qui, comme chaque année, sera sûrement riche en surprises.

Pour plus de renseignements sur le programme et sur les films : www.montecarlofilmfestival.net