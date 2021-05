Pylones – Des cadeaux design pour les fêtes des mères et des pères

Pylones, marque française, présente une sélection de cadeaux design, pour toutes les mamans et tous les papas. A offrir individuellement ou en coffret, les objets sont beaux, pratiques, utiles, pour les mamans nature, zen, cheffe, et les papas baroudeurs ou sportifs.

Pylones est une marque française qui, depuis plus de 35 ans, présente et distribue des objets design qui égayent le quotidien. Dans un esprit à moitié poétique et à moitié pop, les artistes offrent des objets du quotidien un brin décalés, qui peuvent aussi se transformer en objets déco. Des produits pour la cuisine, pour la salle de bain, de beauté, de déco ou encore de mode, sont donc à retrouver et à offrir, pour les fêtes des mères et des pères.

Parmi la sélection pour les mamans, il y a, pour les mères yoga, une serviette microfibre, un sac de natation et une gourde. Pour les mamans nature et coquettes, une brosse à cheveux, une brosse à cheveux miroir et une trousse de toilette. Enfin, pour les mères cheffes, qui aiment cuisiner, il y a une balance de cuisine, un couteau à beurre, un dérouleur essuie-tout et un petit saladier ou grand bol, qui trouveront facilement leur place en cuisine !

C’est la balance de cuisine que nous avons décidé de vous présenter plus particulièrement. Un outil indispensable dans la cuisine, pour préparer les desserts, mais aussi les plats de presque tous les jours. Une balance Frivole, avec le visage d’un chat dessus, tendre et adorable, qui peut soutenir 5 kg maximum. Une fonction TARE permet de mettre un récipient sur la balance, de remettre à zéro le poids, afin de mieux peser chaque ingrédient. La précision est parfaite, à 2 g près. La balance est simple d’utilisation, petite et fine, pratique à ranger et facile à laver, avec une surface lisse.

Dans la sélection pour la fête des pères, il y a, pour les papas sportifs et trendy une serviette microfibre, une sonnette de vélo et une bouteille isotherme, et pour les papas baroudeurs, un sac à dos pliable, une batterie nomade et une montre slap.

La bouteille isotherme camouflage verte est notre premier choix dans cette sélection de cadeaux. Une bouteille écologique et pratique, qui pourra se fondre dans le paysage, pendant une randonnée. Un objet pensé et travaillé qui cache des personnages et animaux dans les motifs de camouflages. Un jeu d’observation captivant et amusant, qui offre un petit plus agréable et plaisant. La bouteille isotherme permet de garder une boisson chaude pendant environ une douzaine d’heures et la boisson froide pendant vingt-quatre heures, permettant ainsi de faire des promenades toute la journée.

Pylones est une marque française de design qui propose une jolie sélection d’idées cadeaux pour les fêtes des mères et des pères. Des objets du quotidien beaux, pratiques, écologiques, amusants, détournés, enchanteurs, qui feront la joie des parents, comme des enfants…

