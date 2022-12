A Cannes, “Gare Croisette”, un espace culturel éphémère à découvrir à la gare maritime jusqu’au 22 janvier 2023

Depuis le 8 décembre et jusqu’au 22 janvier 2023,la mairie de Cannes et l’association Les Plages Electroniques créent « Gare Croisette » un espace culturel infini et éphémère dédié aux arts et aux savoir-faire cannois.

La gare maritime devient ainsi un espace hybride et original dédié aux arts, à la culture et aux savoir-faire cannois. Ce projet inédit et accessible à tous va accueillir les créateurs, artistes et jeunes talents qui font vivre et bouger Cannes au sein d’espaces d’expositions, d’animations, de créations, de restaurations, de rencontres et de concerts pour divertir petits et grands, faire le plein de cadeaux de Noël et dynamiser le centre-ville. Conformément au projet de mandat de David Lisnard, cette opération renforce les actions de la municipalité pour soutenir la créativité artistique et mettre à la portée de tous, l’art et la culture, vecteurs d’émancipation, de développement personnel et de lien social.

En complément du Village de Noël installé sur les Allées de la Liberté et de la fête foraine sur l’esplanade Pantiero, « Gare Croisette » enrichit le calendrier événementiel à cette période de l’année. et propose aux Cannois et visiteurs, tous les jours et en accès libre, une offre artistique et culturelle éclectique, familiale en journée et festive en soirée. Celle-ci comprendra notamment des ateliers créatifs pour enfants, des expositions, des animations, du prêt-à-porter, des concerts, des marchés de producteurs locaux ou encore de la restauration pour tous les âges et tous les budgets.

Par ailleurs, une application dédiée à l’événement est accessible via un QR code affiché sur le site. Elle référence toutes les infos pratiques : plan des différents espaces, activités, calendrier de programmation, liste des créateurs présents, etc. et permettra de recevoir des notifications en temps réel. Des spots photos seront également mis à disposition pour immortaliser en famille ou entre amis leur passage dans ce lieu féérique.

ESPACE BOUTIQUE

Du prêt-à-porter et accessoires homme, femme, mixte et enfant ; des accessoires et de la maroquinerie ; des objets déco maison et papeterie ; des produits bien-être et cosmétiques ; une librairie avec des livres et magazines spécialisés (mode, architecture, musique, etc.) ; une épicerie fine ; des pops-ups de customisation de sneakers, des espaces tatouage, barber et nail art.

EVENEMENTIEL

Kids market : un festival d’animations pour les enfants ; Plantes pour tous : un salon de vente de plantes pour de la jardinerie responsable à petits prix https://plantespourtous.co/ ; Playground Christmas Market ; Vintage market, friperie, brocantes et seconde main : les bons plans mode et recyclage glamour ; Playground Tattoo club & Beer & illustrateurs.

CULTURE

Expositions ; Talks : des rencontres publiques sur différentes thématiques ; Démonstrations et initiations : l’occasion de (re)découvrir des pratiques artistiques et/ou culturelles (masterclass de danse, ateliers céramique avec BLUE DREAM, Djing, upcycling, etc.) ; Programmation spéciale enfants : découverte de la culture des jeux de société avec le prestigieux Festival Des Jeux ; Accueil des radios locales : Cannes Radio, NRJ, Southspread, Crossover Radio, et bien d’autres seront invitées pour délocaliser leur antenne en direct de la Gare Croisette et prendre le contrôle de la playlist.

CONCERTS & SHOWCASE

Une scène en plein cœur de la Gare Croisette accueillera une programmation musicale digne des plus grands festivals : Plages Électroniques, Crossover Festival, Dime On Music, Moga et Dunes Électroniques mais aussi des showcase et Dj set only Vinyles ! Par ailleurs, Gare Croisette aura le plaisir d’accueillir les comédiens de Jamel Comedy Club pour une soirée fous rires garantis.

UN SNACK-BAR AUDIOPHILE

Dans l’enceinte de Gare Croisette, un snack-bar audiophile inédit fera vivre une expérience audio-gustative grâce à une carte de cocktails et de boissons fraîches originale et une carte food.