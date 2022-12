AC/DC Le livre évènement des 50 ans

Eh oui, fan d’AC/DC, voila maintenant 50 ans que le groupe créé l’évènement aussi bien sur scène que sur disque. Et qui dit 50 ans, dit livre évènement ! Les éditions Glénat publient pour le plus grand plaisir des fans “Le livre des 50 ans : AC/DC, le groupe, les albums, la musique”. Un livre qui va forcément faire du bruit.

ACDC c’est avant tout un groupe mené par un éternel collégien en culotte courte, un surdoué à la guitare doublé d’une spectaculaire bête de scène : un groupe totalement mythique !

Qui n’a pas un jour chanté “Highway to Hell” par exemple ? AC/DC est connu depuis 50 ans avec des musiques toutes aussi entrainantes les unes que les autres et c’est alors tout naturellement qu’un livre leur rend hommage au travers de 288 pages.

Philippe Margottin revient alors sur le parcours impressionnant qui a commencé en 1973 et qui à l’heure actuelle fait toujours fureur.

On apprendra notamment qu’Angus Young, porte pour la toute première fois sa célèbre tenue d’écolier le 1er avril 1974 alors qu’il est sur scène du Victoria Park de Sydney. A la base, il voulait porter un costume de super héros. Mais il a opté pour l’uniforme de lycée du Commonwealth. Un choix qui lui a valu quelques moqueries mais qui finalement a payé ! Des anecdotes sur la vie du groupe vous en aurez des centaines comme celle là dans ce livre ! De quoi étayer vos conversations sur ce groupe mythique !

AC/DC, un parcours impressionnant depuis 50 ans !

Le livre est découpé en 8 chapitres majeurs : des premières détonations du groupe en 1973 jusqu’à aujourd’hui, où ils sont encore plus fort que jamais, en passant par la route des enfers et des moments de doutes. Alors qu’ils sont comparés aux Beatles dans leur démarche pop rock, leur popularité se veut grandissante au fil du temps. Même si il y aura quelques bas, le groupe rebondira toujours.

On adore aussi le côté où les chansons/albums sont décortiqués (comment elles sont nées, ce qu’elles veulent vraiment dire, les différentes anecdotes…). Par exemple, la chanson “Night Prowler” a longtemps été mal comprise. En effet, beaucoup pensait qu’elle parlait de détraqués sexuels alors qu’elle parlait uniquement d’animaux qui rodaient la nuit. “A côté de chez nous, il y avait une ruelle et j’avais pour habitude d’observer les animaux nocturnes. Parfois ils grimpaient sur le rebord des fenêtres et essayaient d’entrer. Je voyais leur ombre sur le murs. Ces animaux faisaient toujours la fête la nuit venue. Pour moi, ils étaient les rodeurs de nuit.” Vous découvrirez aussi différentes timeline qui donneront les grands moments du groupe. Ce livre est une véritable pépite aussi bien biographique que musicale.

Le livre se focalisera aussi bien sur la vie du groupe, des personnes qui le composent mais aussi sur leurs albums, concerts, vous serez alors en totale immersion avec AC/DC. Une aventure formidable illustrées en plus par des documents saisissants, cultes voire totalement rare ! Entrez alors dans le monde de ce groupe rock totalement fou ! Que vous soyez un fan inconditionnel ou un pur amateur, vous adorerez le livre des 50 ans d’AC/DC.

N’hésitez pas à stopper le livre ICI >> pour Noël !