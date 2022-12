Demain – Acte 2

La série Demain se poursuit avec l’Acte 2, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2022. Une bande dessinée de Léo, Rodolphe et Louis Alloing, qui présent un récit curieux de science-fiction, présentant d’un côté une jeune fille et son père dans un monde apocalyptique et de l’autre une bande de copains dans l’Amérique de sixties.

Fleur et son père se retrouvent sur un navire. Tout est arrivé si vite pour eux ! Il y a quelques jours encore, ils vivaient tous les deux tranquillement dans leur village. Maintenant, ils sont sur ce bateau et Fleur ne sait pas encore où ils font route… La jeune fille se dit qu’elle a de ma chance de ne pas avoir le mal de mer. Elle est bientôt rejointe par son père qui lui demande si tout va bien. Il pense au passé, à ces croisières comme en faisant autrefois les milliardaires. Elle demande à son père s’il a toujours ces sortes de messages qui lui arrivent. Il ne répond pas forcément et demande à Fleur si elle a toujours ses visons. La jeune fille affirme que ça lui arrive… Elle demande où ils vont. Le père explique qu’ils vont longer l’Italie, pour descendre vers Port-Saïd et prendre le canal de Suez…

Le récit est toujours aussi étrange, avec peu de questions qui trouvent réponse. Seulement, l’intrigue prend toujours, avec ces curiosités tant du côté du monde apocalyptique de Fleur, que du côté de Jo dont le monde semble fictif et restreint. Lui continue ses investigations, avec ses amis, ou sans, se mettant en danger, tandis que fleur tente de survivre, enlevé par des pirates… La bande dessinée se lit facilement et rapidement, elle est plutôt bien découpée. En effet, on oscille entre les deux personnages, sur des plans et intrigues différentes, mais qui semblent se rejoindre, puisqu’ils rêvent l’un de l’autre. C’est très mystérieux, il y a des créatures bizarres, du danger, des secrets, du suspense, des rencontres… Le dessin est assez simple, il se veut moderne, avec des personnages expressifs.

Demain se poursuit avec Acte 2, une série d’anticipation et de science-fiction, des éditions Delcourt. Un album curieux et captivant, plutôt bien découpé, qui présente deux mondes, l’un futuriste et apocalyptique et l’autre du passé, des années 60, au Etats-Unis, très mystérieux.

