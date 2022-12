Bioviva : Des jeux éducatifs qui font du bien à la planète !

Alors que vous êtes en train de faire vos achats de Noël, j’avais envie de vous reparler de la marque Bioviva et des jeux éducatifs qu’elle propose. Des jeux qui font du bien à la planète et pas seulement, puisque les enfants seront ravis d’en apprendre encore plus sur cette nature qu’ils aiment tant, tout en s’amusant.

Bioviva ! – Des jeux amusants et pédagogiques

Bioviva est une marque de jeux éducatifs qui propose aux enfants de se retrouver en immersion dans la nature, autour de thématiques ludiques qui leur parlera forcément. Les jeux qu’elle propose sont de plus en plus nombreux, pensés pour tous les âges, il suffit de choisir le sujet à aborder. Et pour découvrir les secrets de la nature, les thématiques qu’elle propose sont nombreuses.

La série des « Défis Nature » est idéale pour en apprendre encore plus sur les animaux du monde entier, autour de jeux joliment illustrés. L’environnement fait partie d’un sujet phare également, et cela n’a rien de surprenant lorsqu’on sait l’importance que cela a pour la marque. Elle aborde d’autres thématiques essentielles, telles que les sciences et les richesses du monde. Plusieurs « Défis Nature » autour des Dinosaures sont également proposés. La marque a aussi eu envie d’intéresser les enfants à l’histoire avec quelques jeux sur le thème de la mythologie notamment. Enfin, elle n’oublie pas de parler de géographie et de culture, autour de jeux ludiques, facile à comprendre, plus amusants les uns que les autres.

Nouvelle gamme de « Jeux d’éveil » Bioviva

Parmi les nouveautés que j’avais envie de vous présenter, il y a la nouvelle gamme de jeux d’éveil, la collection RécréNature pour les enfants à partir de 3 ans. Elle se compose de 4 jeux, à savoir le Miam’Nature, le Pouss’Nature, le Cach’Nature et le Tri’Nature. De 1 à 4 joueurs, pour des parties d’environ 10 minutes. Ils sont évolutifs, 2 règles du jeu sont glissées à l’intérieur.

Miam’Nature : Qui mange quoi ?

Le jeu Miam’Nature est très amusant. Il propose aux enfants de découvrir ce que mange l’escargot, le lapin, la souris et l’écureuil lorsqu’ils ont faim. Ils devront remplir deux garde-manger pour gagner la partie. Mais attention aux rôdeurs qui peuvent stopper la partie et les faire perdre. En plus d’être ludique, le jeu permet de faire des associations, de coopérer forcément. Ils devront être minutieux, attentifs et miser sur l’entraide pour réussir la mission de nourrir tous les animaux.

Pouss’Nature : Petit deviendra grand !

Le jeu Pouss’Nature est davantage basé sur l’observation. Les enfants devront mémoriser la tuile pour respecter chaque étape permettant l’évolution d’un papillon d’un côté du jeu et d’une fleur de l’autre côté. Quelques prédateurs sont également de la partie, il faudra piocher les bonnes tuiles pour y échapper. La partie est gagnée si le cycle de vie est reconstitué avant que les prédateurs ne réussissent à finir leur tour. Celui-ci est intéressant également, les enfants devront être concentrés s’ils veulent faire en sorte que l’œuf devienne papillon et la graine une fleur.

J’avais envie de faire une parenthèse pour vous parler de l’esthétisme des jeux Bioviva. Comme à chaque fois, ils sont superbes. Les plateaux sont parfaitement réalisés (bravo à Léa Fabre et Céline Pointeau), ludiques également. Tout est cohérent, à commencé par l’éco-conception et la production responsable du jeu. Et ils sont également de fabrication française.

Le jeu du Potager : à vos graines, prêts…plantez !

Le jeu du Potager est destiné aux enfants à partir de 5 ans. En plus d’être superbe esthétiquement, il regorge d’informations pour prendre soin de son potager. Un sujet qui va ravir bien des enfants fous de découvertes en tout genre, notamment celle de voir pousser des fruits et légumes dans le jardin. Ici, les joueurs devront faire pousser leurs légumes en évitant les pièges. Et cela ne pas va être facile d’obtenir la plus belle récolte ! Le jeu est amusant, il promet de bons moments en famille. Cerise sur le gâteau, un calendrier des légumes de saison est glissé à l’intérieur du jeu pour qu’ils en apprennent encore plus sur le jardinage.

Si vous êtes convaincu par les jeux présentés ci-dessus, je vous encourage à vous rendre sur le site officiel de la marque à la découverte des autres jeux. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts et les prix sont plus que raisonnables.

Offre du moment : 2 jeux RécréNature (au choix) achetés = Le jeu Mes premières Enigmes animaux OFFERT (jeu pour les enfants à partir de 3 ans). Utiliser le code : NATURE2022