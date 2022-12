Nin-Nin : Des couvertures toutes douces pour Noël

J’ai une bonne nouvelle pour les adeptes du Nin-Nin, la marque propose des petits plaids aux looks adorables sur leur boutique en ligne. J’ai eu l’occasion d’en apprécier la qualité, j’étais donc pressée de vous présenter quelques modèles.

Si vous me lisez, vous savez que ce n’est pas la première fois que je parle de la marque française Nin-Nin qui propose des doudous plus adorables les uns que les autres. J’apprécie l’humour de l’équipe qui n’hésite pas à créer des modèles aux looks géniaux, à tel point que j’aimerais bien avoir mon propre Nin-Nin moi aussi. N’hésitez pas à aller sur la boutique en ligne pour vous rendre compte à quel point les créateurs ont de l’idée. Le Nin-Nin est unique en son genre, sa forme reconnaissable, son côté tout doux, on l’adore !

Noël approche à grands pas les amis, alors il serait temps de trouver LE cadeaux à faire un petit qui n’attend qu’une seule chose : trouver le compagnon qui va l’accompagner jusqu’à son l’adolescence. Plus sérieusement, n’hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la boutique, vous trouverez votre bonheur, j’en suis certaine.

Après le doudou Nin-Nin et le coussin tout doux Nin-Nin, je vous présente le plaid Nin-Nin !

Plaid ou couverture, peu importe son appellation, il va vite s’imposer dans le quotidien du petit : dans sa chambre, devant un bon livre, sur les jambes dans la voiture. Les enfants vont aimer se blottir encore tout contre ce plaid durant de longues nuits. Ils vont frotter le petit bout de leur nez sur la partie toute douce et profiter des belles illustrations sur l’imprimé personnalisé. Et le choix des motifs est dingue, il y en a pour tous les goûts. Les couleurs sont nombreuses également, facile donc de trouver son bonheur. Certains parents vont préférer l’assortir avec le Nin-Nin de la maison, d’autres au contraire auront envie de changer en choisissant une couverture plus originale. Du côté des imprimés, le choix est vaste : des fruits et légumes, des princesses, des fées, des motifs liberty, du street-art, des animaux, des rayures, des fleurs, et bien d’autres. Cerise sur la gâteau, ils sont personnalisables, un cadeau de naissance parfait !

En tout cas, ce qu’il faut retenir avec Nin-Nin, c’est que tout est de fabrication française, en Bourgogne exactement. Une marque pensée et créée avec passion pour réchauffer bien des cœurs !