La collection Mon livre de faits étonnants sur s’enrichit d’un deuxième titre intitulé Le corps humain. Un documentaire illustré, pour les jeunes lecteurs, paru en novembre 2022. Un livre original et adapté aux enfants qui vont découvrir des informations fascinantes et surprenantes, sur le corps humain.

Une première page invite les enfants à faire les curieux et à découvrir quelques questions qu’ils peuvent se poser. Il y a aussi des questions surprenantes, qui vont interpeller les enfants. Deuxième page propose d’inspirer à fond ! En effet, la poitrine se soulève, car l’air entre à toute allure dans les poumons. Il est expliqué que l’air remplit 600 000 000 de ballons minuscules appelés alvéoles. C’est ainsi que le corps prend l’oxygène de l’air. Le corps a besoin d’oxygène pour vivre. En moyenne, un être humain inspire environ 16 fois par minute, sans même y penser !

A chaque double page, les jeunes lecteurs découvrent un nouveau thème autour du corps humain. Ils apprennent, à travers des questions toutes ces choses étonnantes sur nous et notre corps. De la respiration, en passant par le nombril, les os des bébés, ou encore la morve, tout est curieux, bizarre et pourtant intéressant. Les informations sont présentées dans de courts paragraphes. Les phrases sont adaptées et le livre richement illustré, avec un dessin plutôt humoristique. Le documentaire est ainsi curieux et captivant, offrant des anecdotes étonnantes. Les surprises s’enchaînent, dans ce documentaire original.

Mon livre de faits étonnants sur le corps humain est un documentaire surprenant, des éditions Usborne. Un livre amusant pour découvrir les anecdotes stupéfiantes sur le corps humain, des informations incroyables et avec plein de surprises qui attendent les enfants.

