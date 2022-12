C’est aux éditons Delachaux & Niestlé, qu’est paru, en novembre 2022, dans la collection jeunesse, l’ouvrage Everest. Un livre captivant d’alexandra Stewart et Joe Todd-Stanton, qui présente la véritable histoire d’Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Les deux premiers hommes à être monté sur le toit du monde.

Après une préface de Ranulph Fiennes et une introduction explique qu’au matin du 29 mai 1953, deux hommes ont parcouru péniblement les derniers mètres qui les séparaient d’un dôme enneigé. Ensuite, c’est le fait de gravir l’Everest qui est expliqué, avant de découvrir la première partie. Elle présente deux enfances différentes, pour les héros à venir. C’est par Edmund Percival Hillary que débute cette découverte. Un jeune garçon qui a vécu à Tuakau, en Nouvelle-Zélande. Ses débuts en escalade sont également à retrouver, pour mieux comprendre le personnage, par la suite.

L’ouvrage est intéressant et assez bien découpé, pour les jeunes lecteurs qui vont découvrir les deux premiers hommes à gravir l’Everest. Après la vie de chacun des deux héros, la course à l’Everest est expliquée. En effet, avant les années 1950, sept grandes expéditions sur l’Everest sont organisées. Une course internationale, qu’il va falloir préparer… Ainsi découpé en plusieurs parties, le documentaire illustré est plaisant à lire, intéressant et assez captivant. Une épopée extraordinaire, pur l’époque, qui est ainsi très bien relatée aux enfants. Le courage, le rêve, la détermination, le talent, la patience, la préparation sont au cœur de cet album et de leur réussite. Le livre va plus loin, revenant sur le parcours des deux hommes, après leur exploit.

Everest – La véritable histoire d’Edmund Hillary et Tenzing Norgay est un beau documentaire, des éditions Delachaux & Niestlé. Un album parfaitement découpé, pour amener les enfants à découvrir l’ascension périlleuse et l’exploit incroyable de deux hommes qui ont vécu leur rêve.

