Deux dodos à New York – Ed. Glénat jeunesse

Deux dodos à New York est un album jeunesse, de Fabrice Colin, paru aux éditions Glénat jeunesse, en juin 2024. Un voyage initiatique pour un couple de dodos, qui rêve de voyage, de mouvements, d’aventure, de liberté et de découverte.

Sur son île, Maurice s’ennuie beaucoup, voire à la folie ! Chaque jour, le soleil sourit, la mer est à perte de vue, tout comme les plages… Il ne se passe rien et cela ennuie Maurice qui reste à l’ombre d’un palmier. Sur ce même palmier, un autre dodo semble sourire et profiter du soleil. Dans une voiture en sable, Maurice propose à Simone de partir. Simone s’étonne… Elle ne veut pas vraiment partir, elle se sent bien ici ! Et pour aller où ? Maurice clame qu’il veut aller à New York ! Le dodo a pu lire un livre sur cette ville, où il y a des immeubles qui grattent le ciel, un orchestre qui joue jour et nuit…

Tout cela semble épuisant pour Simone, mais Maurice est décidé à être épuisé et vivre une aventure, une découverte. Ils partent donc tous les deux pour New York ! Ainsi commence une joyeuse aventure pour le couple de dodos, qui va découvrir la ville qui ne dort jamais. Mais cela va les bousculer de leur quotidien tranquille. C’est Simone, en première, avec un brin de nostalgie, qui se rappelle son île… Le texte est plaisant à lire, pour les jeunes lecteurs, offrant un rythme, un brin d’humour et de poésie. L’album veut aussi montrer les dérives du consumérisme, avec des personnes qui ne se parlent pas, qui ne profitent pas, des animaux privés de leur liberté… Aussi, Simone et Maurice vont rapidement se rendre compte du bonheur de la tranquillité et du partage. Un flashcode, avec une playlist des auteurs, offre une expérience de lecture différente et immersive.

Deux dodos à New York est un album jeunesse rythmé et coloré, aux dessins très plaisants, des éditions Glénat jeunesse. Une histoire amusante, entre envie de découvrir, voyager et combattre l’ennui, qui vient aussi révéler les dérives du consumérisme.