Donjon – Dynasties et magiciens

La série Donjon Bonus se poursuit avec Dynasties et magiciens, paru aux éditions Delcourt, en juin 2024. Une bande dessinée de Joann Sfar, Lewis Trondheim et Arnaud Moragues, qui propose un jeu de rôle plus foisonnant, qui ravira les rôlistes, ainsi que les fans de la saga.

Le bel ouvrage de 288 pages présente un jeu de rôle, dans l’univers fabuleux et drôle de Donjon. Ainsi le premier chapitre présente le jeu de rôle complet, qui permettra aux joueurs, ainsi qu’à un meneur de jeu de vivre de palpitantes aventures dans l’univers de Donjon. Le livre propose donc une aventure dont les lecteurs sont les héros, les règles du jeu, un nouveau système de jeu offrant de nouvelles possibilités, des techniques de combat… Le matériel nécessaire, la feuille de personnage, ainsi que le lexique trouvent leurs indications et significations, avant de débuter l’aventure. Aussi, c’’est à partir du chapitre deux que le jeu débute, avec les dés à prendre en main et de quoi noter ! Les règles sont à retrouver en passant cette première journée au Donjon.

L’album reste assez détaillé et travaillé, pour offrir une nouvelle aventure, ou une extension tant attendue de la saga. Les nouvelles règles et la série plus riches de plusieurs albums, offrent au jeu de rôle, un univers encore plus riche et plaisant à retrouver, pour les rôlistes, ainsi que pour les fans de l’univers. Cependant, à être plus riche, le jeu semble plus complexe que le premier tome de Donjon Bonus. Il reste plaisant, drôle et captivant, offrant une aventure unique et passionnante. Le livre propose de s’aventurer dans différentes époques de Terra Amata, pour offrir des possibilités inédites et un voyage incroyable. En plus de l’aventure à vivre, les dessins demeurent forts, faisant aussi la beauté de l’ouvrage.

Donjon Bonus – Dynasties et magiciens est le troisième tome de la saga, offrant un nouveau jeu de rôle. Un bel ouvrage des éditions Delcourt, qui immerge rapidement les rôlistes et les fans de l’univers Donjon dans une aventure incroyable et drôle, entre combat, magie, lieux, bestiaire…