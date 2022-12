L’atelier BD du petit artiste – Ed. Mango

L’atelier Bd du petit artiste est un ouvrage jeunesse, des éditions Mango, paru fin septembre 2022. Un livre carré, de 96 pages, qui invite les enfants à prendre ses crayons et du papier, pour apprendre à créer sa propre bande dessinée. Des esquisses au scénario, les enfants, à partir de 8 ans, vont être ravis !

Le livre débute avec un sommaire qui détaille la suite à venir. Il y a un avant-propos, suivi des clés du dessin, la création de la BD et la réalisation du scénario. Un petit glossaire de la BD vient compléter l’ouvrage. Il est expliqué, aux enfants, que la BD c’est tout simple. Une histoire racontée en cases successives qui mêlent dessins et textes. L’autrice, Clémence Pénicaud affirme qu’à l’atelier, lors de ses stages BD, elle avait adoré accompagner les enfants dans leur projet. L’élaboration des histoires, aider à mettre en forme et l’imagination fertile sont autant de clé à retrouver dans ce livre.

Le guide est très bien détaillé aux enfants qui. Ils vont rapidement se plonger dedans et s’exercer, pour dessiner, imaginer une histoire et tout mettre en place. A chaque étape, ou presque, il est suggéré aux enfants de s’exercer. Ainsi, petit à petit, étape après étape, ils apprennent toutes les bases, pour construire ensuite leur propre bande dessinée. Les explications sont claires, à retrouver en petits paragraphes, plutôt plaisants à lire. Les jeunes artistes retrouvent également des suggestions, des conseils et des encouragements pour réaliser un strip de quelques cases, jusqu’à une histoire sur plusieurs pages. Il y a beaucoup d’illustrations, d’idées, d’inspirations, qui aideront aussi les enfants, dans leur création.

L’atelier BD du petit artiste est un ouvrage captivant, des éditions Mango, qui propose aux enfants de créer leur propre BD. Un livre riche, bien construit, pour dessiner, composer un scénario, inventer des cadrages, entre conseils, idées et exercices. Un bel ouvrage qui pourra se glisser sous le sapin de Noël !

