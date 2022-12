Silverlit : Ma sélection de jouets à glisser sous le sapin

Silverlit fait partie des marques dont j’aime suivre l’actualité, encore plus en cette période de fêtes de fin d’année. Elle regorge d’idée de cadeaux : voitures télécommandées, robots, drones, hélicoptères, avions, toupies, loisirs créatifs. J’étais pressée de vous présenter ma sélection, des idées de cadeaux à glisser sous le sapin, c’est parti !

Voilà plusieurs années que je vous parle de Silverlit que l’on connaît surtout pour ses voitures télécommandées aux looks stylés. Ce que l’on sait moins, c’est que la marque ne cesse de se renouveler en proposant des nouveautés plus sympas les unes que les autres. Et pour tout âge, qui plus est ! D’ailleurs, je vous encourage à vous rendre sur le site officiel de Silverlit pour découvrir tous les jouets qu’elle propose. Le choix est dingue !

Ma première voiture télécommandée Vintage TOOKO

Nouveautés 2022 chez Silverlit, la voiture télécommandée TOOKO au look vintage. Unique en son genre, elle se différencie par sa forme authentique, sans superflu. Elle est proposée en deux coloris aléatoires, à savoir le jaune et le rouge. J’ai de suite été charmée par son look « voiture de course à l’ancienne » avec le conducteur et ses courbes arrondies. La voiture en elle-même est hyper bien pensée, facile à utiliser pour les enfants à partir de 2 ans. Ils vont beaucoup s’amuser parce qu’elle se déplace dans tous les sens. Ils vont adorer la téléguider notamment grâce à la télécommande parfaitement adaptée à leurs petites mains. Il leur suffira d’appuyer sur les deux gros boutons directionnels pour la faire rouler à toute allure. Et avec 60 minutes d’autonomie, ils ne sont pas prêts de s’ennuyer !

Les packs de voitures EXOST Smash

Autre nouveauté chez Silverlit, les différents packs de voitures EXOST Smash qui ont un look d’enfer également. Le concept : expérimenter la vitesse ! Les enfants devront poser la voiture Smash sur un socle, appuyer le plus fort possible sur le bouton pour les faire foncer à toute allure. Et pour qu’elle aille encore plus vite, ils pourront la clipser sur le booster. C’est typiquement le genre de jeux auquel il faut jouer à plusieurs. D’ailleurs, le jeu existe sous deux formats : le Mega Pack Booster et le Pack Booster Duo. Ils vont beaucoup s’amuser, succès garanti !

Et parmi les autres nouveautés à découvrir sans plus tarder, il y a les jeux créatifs Spirograph que je vous ai déjà présentés. Mais aussi les robots YCOO plus géniaux les uns que les autres, et notamment le DINO BOT qui a l’air complètement dingue ! Il s’agit d’un robot télécommandé et programmable. Il est multidirectionnel, il suffit de le voir à l’action pour avoir envie de le prendre en main.

Silverlit continue de faire partie des marques que je conseille pour Noël. Elle a cet avantage de proposer des jeux télécommandés pour tous les âges, ce qui est plutôt rare, notamment pour les tout-petits.

Les jouets Silverlit sont à retrouver ici.