Le guide du parfait complotiste est un ouvrage de Michel Musolino, paru en novembre 2022, aux éditions Le cherche midi. Un livre curieux, original, pédagogique et amusant, qui vient ajouter au chaos et à la bêtise du monde. Un ouvrage très bien construit, intelligent et intéressant.

C’est par une introduction que débute l’ouvrage, qui ne prétend rien ménager, ni personne, ni le bon sens, ni les bons sentiments, encore moins la susceptibilité des uns ou des autres. Il offre les moyens techniques et intellectuels de semer le doute et le désordre, en propageant la théorie du complot. Cette théorie est aujourd’hui une affaire planétaire. Aussi, le livre propose de ne pas rester un spectateur passif ou sceptique, mais de devenir un acteur de ce grand bazar. Les idées semblent nombreuses, que ce soit dans une soirée entre amis, ou sur les réseaux sociaux. C’est une réalité et tout cela n’est pas exagéré, la théorie du complot est partout !

Plusieurs parties constituent ce guide si particulier, en commençant par connaître ses classiques. En effet, tout apprenti complotiste doit connaître ses classiques, pour faire ses gammes et ses armes. Ainsi de grands complots sont à retrouver, comme l’incendie du Reichstag. Le livre est riche et intéressant, il présente, expose et conseille. Il y a aussi des exemples, des astuces, qui pourront aider les complotistes débutants, comme les aguerrits. Après un peu d’histoire, on construit son complot, entre bêtise, haine, humiliation, manipulation… Le guide est riche, intéressant, que l’on veille devenir complotiste ou pas, car il invite à la réflexion également.

Le guide du parfait complotiste est un curieux et intéressant ouvrage des éditions Le cherche midi. Un guide qui propose de réviser ses classiques, de découvrir les tendances et de réveiller le complotiste en soin, avant de devenir un spectateur passif.

Lien Amazon