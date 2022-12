Avatar – Le guide de Pandora est un bel album, des éditions Huginn & Muninn, en septembre 2022. Un livre, à l’occasion de la sortie du nouvel opus La voie de l’eau, au cinéma, qui vient présenter cet univers riche et captivant. Un ouvrage illustré qui dévoile les secrets du monde d’Avatar.

Le beau livre débute avec quelques illustrations et un sommaire très complet. Un avant-propos de Zoé Saldana, qui joue Neytiri, et une introduction, du producteur Jon Landau, précèdent le premier chapitre. C’est donc le monde de Pandora qui est à découvrir en premier lieu, une lune située à 4,5 années-lumière de la Terre. L’astre est d’une beauté fascinante et intrigante, avec les mystères de ses habitants Na’vi, de sa faune et de sa flore. Un monde incroyable qui enflamme l’imagination des visiteurs terriens, qui partent à sa découverte. La beauté naturelle de Pandora dépasse de loin tout ce que l’on peut trouver sur Terre. De nuit, c’est encore plus fascinant, avec ces teintes bioluminescentes.

L’ouvrage, qui ouvre ses pages sur le monde de Pandora, est tout aussi fascinant et curieux que cette lune. Entre les illustrations et les paragraphes, il est facile de se plonger dans ce monde, pour tenter d’en percer les mystères et de mieux le comprendre. Un univers merveilleux qui se dévoile à travers sa géologie, ses montagnes, sa jungle, sa flore, sa faune… Il y a aussi les Na’vi qui sont présentés, tout comme les clans. Les sites sacrés et le Rda trouvent également leur place dans ce guide très complet et captivant. Les fans aimeront se replonger dans cet univers captivant. Les plus novices seront également satisfaits d’en découvrir plus sur le monde de Pandora. Les illustrations sont magnifiques, plongeant rapidement les lecteurs dans cet univers curieux et beau.

Avatar – Le guide de Pandora est un ouvrage riche et illustré, de la collection Qilinn, des éditions Huginn & Muninn. Un guide qui vient dévoiler tous les secrets du monde d’Avatar, de Pandora. C’est comme une encyclopédie qui vient tout dire sur le monde des Na’vi à déposer au pied du sapin de Noël.

