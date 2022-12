La grande ronde des renards – Sept contes autour du monde

La grande ronde des renards est un recueil de Martine Laffon, Caroline Laffon et Elise Mansot, paru aux éditions Glénat jeunesse, en novembre 2022. Un livre qui regroupe sept contes, pour faire le tour du monde et découvrir des histoires autour de cet animal rusé et malin.

L’album débute avec un sommaire qui présente les sept contes et leur origine, avant de commencer l’histoire. Il est expliqué qu’il y a longtemps de cela, Renard était un sacré raconteur d’histoires. Il marchait de forêt en forêt, et s’asseyait dans une clairière. Il sortait un conte ramassé autrefois aux quatre coins du monde. Celui qui n’en perdait pas un mot, qui était perché sur son épaule, était le corbeau. L’oiseau noir en savait autant que le renard, sur les renards et leurs lointains cousins coyote et chacal. Dès que les deux compères s’installaient sous l’arbre à racontars, les animaux alentour accouraient…

Le recueil regroupe donc sept contes autour du monde et autour des renards. Qu’ils viennent du Canada, de l’Algérie, de la Turquie, de l’Amérique du Nord, de l’Amazonie, du Japon ou de l’Europe, les renards semblent partout se distinguer par la ruse et la malice. Leurs cousins chacals et coyotes sont également à découvrir dans l’album. Les récits sont plaisants à découvrir, adaptés aux jeunes lecteurs qui vont découvrir le monde, des peuples, des croyances et voyager. En effet, c’est dépaysant, captivant et riche, avec ces contes différents, qui révèlent un animal rusé. Qu’il vienne de n’importe d’où sur la planète, le renard est malin, il trompe son monde facilement, et sait plaire. Le dessin qui accompagne les contes est plaisant, avec un trait fin, des personnages expressifs et un univers coloré.

La grande ronde des renards est un recueil de sept contes, paru aux éditions Glénat jeunesse. Un album qui vient présenter des histoires de renards, de partout dans le monde. Des récits pour les enfants dans lesquels on découvre cet animal qui se distingue toujours par sa ruse et sa malice.

