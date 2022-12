Isabelle Huppert a lu le marquis de Sade au théâtre Anthéa d’Antibes

Le temps d’une soirée, le théâtre Anthéa d’Antibes a accueilli Isabelle Huppert pour une lecture de textes du Marquis de Sade, sélectionnés par le philosophe Raphaël Enthoven. Une très belle prestation saluée par le public, subjugué par le talent d’Isabelle Huppert qui a offert bien plus qu’une lecture de ces textes souvent très osés. Elle s’en est emparé et les a interprétés avec aisance, tantôt sous les traits de l’infortunée et vertueuse Justine, tantôt sous ceux de Juliette, sa sœur qui a préféré s’abandonner au vice.

Voir et entendre Isabelle Huppert est toujours un honneur. Les spectateurs d’Anthéa en avaient bien conscience, tant ils étaient nombreux en ce lundi soir de décembre. Lus par une autre comédienne, les textes de Sade n’auraient pas attiré autant de monde et n’auraient, évidemment, pas eu la même saveur. Car Isabelle Huppert a un débit, une diction, une élégance uniques.

Vêtue d’une longue robe rouge, pendant près d’une heure et demie, Isabelle Huppert se tiendra debout, derrière un pupitre où son disposées les pages des extraits qu’elle lira. Elle sera tour à tour Justine et Juliette, deux sœurs orphelines, mues par des pensées et des conduites contradictoires. Selon qu’elle interprète l’une ou l’autre, la comédienne module sa voix. Pour Justine, la vertueuse, qui accumule les désillusions, elle parle plus bas, d’une voix douce, qui souligne sa crédulité. Pour Juliette, son timbre de voix devient plus rugueux ; elle parle fort, avec assurance. La comédienne passe de l’une à l’autre avec une grande facilité. Certains passages sont osés, crus, voire choquants. Isabelle Huppert semble s’en amuser, consciente des réactions éventuelles des spectateurs découvrant pour la première fois les écrits du marquis de Sade. Quoi qu’il en soit, elle a offert un moment délicieux au public du théâtre d’Antibes.

En mars, Isabelle Huppert sera à l’affiche de La syndicaliste, le dernier film de Jean-Paul Salomé avec notamment Yvan Attal, François-Xavier Demaison, Grégory Gadebois.