Offrez l’un de ces coffrets à moins de 25€ pour Noël

Allez il ne reste plus que quelques jours pour effectuer ses cadeaux de Noël ! Ce n’est pas qu’on vous met la pression, hein ! Mais voila quoi. Et pourquoi ne pas offrir des coffrets cadeaux ? Ils plaisent toujours. Aujourd’hui, on vous donne 3 nouvelles idées de coffrets cadeaux chez Hugo New Life !

Le Coffret Mon Salon de Massage aux Pierres Chaudes – 19,95€ – Hugo New Life Editions

Pour un instant de détente parfaite, offrez ce magnifique coffret. Faites venir à vous le salon de massage et profitez du moment présent ! Mettez un e belle musique d’ambiance, prenez une grande respiration et détentez-vous.

Le massage aux pierres chaudes est un véritable rituel cocooning par excellence qui relaxe le corps, soulage les tensions musculaires et apaise l’esprit. Cette technique de détente, originaire d’Hawaï, consiste à faire glisser sur des endroits précis du corps des galets noirs volcaniques de basaltes chauffés. Associés à des huiles essentielles et au délicieux parfum de l’encens au thé vert, le “Hot stone” est comparé souvent à un voyage intérieur au pays de la sensualité et de la relaxation !

Ce coffret contient 8 belles pierres volcaniques ainsi qu’un livret pour vous guider vers l’apaisement ultime de votre corps et votre esprit. En plus, il y a plusieurs cônes d’encens de thé vert qui sentent trop bon. De quoi passer un super moment seul ou à 2.

Le Coffret Initiation à l’astrologie – Thème Astral – 24,95€ – hugo New Life Editions

Ah voila un cadeau super sympa ! Un coffret qui va vous permettre de connaitre votre carte du ciel lorsque vous êtes né. Vous allez ainsi pouvoir savoir ce que vous réserve votre carte du ciel natale, comment votre ascendant influence votre tempérament, quel rôle jouent les planètes et les maisons dans la construction de votre personnalité. En bref, vous allez jouer à l’apprenti astrologue ! J’adore !

Le coffret contient un presse papier, un plateau, les flèches des maisons et celle des positions des planètes.

Il vous suffira de déplier le plateau et de vous laisser guider pas à pas grâce aux différentes fiches. Vous allez pouvoir apprendre à placer correctement tous les éléments sur le cercle zodiacal, les planètes à l’extérieur et les maisons à l’intérieur. Un véritable pro de l’astrologie en devenir ! Franchement, tout est très bien expliqué et vous allez adorer à coup sûr faire votre carte de naissance mais aussi celles de vos proches. Bien des choses s’expliqueront, vous verrez !

Avec ce coffret, vous aurez entre les mains tous les atouts pour exploiter à bon escient votre potentiel de naissance pour prendre les bonnes décisions.

Le coffret du Tarot du Zodiaque – Editions Hugo New life – 24,95€

Cette fois, nous voila avec un coffret de tarot du zodiaque. Ce jeu nous emmène sur le chemin de l’astrologie au travers d’une tradition vieille d’un millénaire. Depuis plusieurs siècles, les hommes recouvrent aux cartes du tarot et aux signes du zodiaque dans l’espoir de mieux appréhender le sens de la vie et la nature des choses.

Suivant les principes de l’Aube dorée (un Ordre hermétique), le jeu du tarot du zodiaque se propose d’associer les signes astrologiques aux éléments naturels tout en interprétant les images de façon plus actuelles.

Ainsi, les cartes de l’Arcane Majeures sont reliés aux 12 signes du zodiaque ainsi qu’aux 7 planètes principales. Les cartes de l’Arcane mineures sont quant à elles reliés aux 4 éléments (l’air, l’eau, le feu et la terre), le tout variant en fonction des différents signes du zodiaque.

On est sur un jeu de tarot de 78 cartes totalement revisité sur la thématique des signes du zodiaque. Les cartes sont vraiment magnifiques. Dans le grand livret explicatif, vous avez plusieurs types de tirages en fonction de la question que vous vous posez. De quoi devenir un véritable pro de la divination ! Vous devriez adorer ce nouveau tarot, j’en suis certaine !

Alors est ce que l’un de ces coffrets vous fait envie ?