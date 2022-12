Melissa & Doug : Des jouets en bois à glisser sous le sapin

Les jouets en bois ont la cote ! Et c’est tant mieux, parce que les enfants les adorent. J’avais donc envie de vous reparler de Melissa & Doug qui propose de superbes jouets en bois, dans divers univers et pour tout âge. Et comme il reste quelques jours avant Noël, je vous invite à découvrir mes idées de cadeaux, vous verrez, il y en a pour tous les goûts.

Quelques mots sur Melissa & Doug

J’avais envie de vous présenter Melissa & Doug, cette entreprise américaine qui fabrique des jeux et jouets en bois pour les enfants depuis 30 ans maintenant. Une marque passionnée par la création de jouets ludiques, qui mise sur un apprentissage sain et épanouissant, bien loin des écrans. Elle fait en sorte que les enfants de 0 mois à 8/10 ans s’amusent autour de jeux en bois aux multiples facettes et dans diverses catégories.

Il y a les jeux basiques dits d’éveil pour les tout-petits : paniers de légumes, cubes, animaux, jeux de construction, petites voitures, etc. D’autres misent davantage sur la pédagogie pour que les enfants puissent apprendre tout en s’amusant durant de longues heures : puzzles, planches d’activités, apprentissage des lettres, des chiffres, etc. Sans oublier le mimétisme qui a toute son importance chez Melissa & Doug. En effet, les enfants vont jouer avec des décors réalistes qu’ils ont l’habitude de fréquenter eux-mêmes : plusieurs modèles de cuisine, la caisse d’un supermarché, un cabinet de docteur, un restaurant et bien d’autres.

Ma sélection de jouets en bois à glisser sous le sapin

Les jouets en bois proposés par Melissa & Doug sont si nombreux qu’il a été difficile de faire une sélection. Mais je vais quand même essayer de vous guider en vous présentant des nouveautés, quelques best-sellers, ainsi que mes récents coups de cœur. Et pour que ce soit plus facile pour vous, je vais procéder par âge, un peu comme sur leur site officiel. J’avais quand même envie de faire une petite parenthèse en vous informant que Melissa & Doug ne propose pas seulement des jouets en bois sur sa boutique. La marque possède également des jouets d’éveil en tissu qui valent le détour. J’espère avoir l’occasion de vous en reparler, mais pour l’instant, je préfère me concentrer sur les jouets en bois, que je trouve plus représentatifs de l’image même de la marque.

Jeux d’éveil pour les petits entre 0-2 ans

Ah les premiers jouets en bois de bébé, magique ! Ils vont permettre aux tout-petits de découvrir les formes, les couleurs, les matières également. Il est donc important de bien les choisir ! Et pour ce faire, voici quelques idées qui devraient vous plaire.

Des petits jouets en bois facile à manipuler

Melissa & Doug propose des jouets en bois de petite taille. Faciles à manipuler, les petits vont les adorer. Il y a des voitures de course, un bus, un petit train également, qu’ils pourront faire rouler encore et encore. La marque propose aussi des puzzles en bois adorables, dans des thèmes variés : les animaux, les lettres, etc. Mais aussi des cubes, des jouets à tirer, à empiler, ainsi que des tables d’activités complètes et ludiques. Sans oublier, le fameux panier de légumes en bois : succès garanti !

Les jouets de développement

En première position, il y a la « Cabane dans les bois » qui en plus d’amuser les tout-petits va leur permettre de développer leur motricité. Ils devront faire preuve de dextérité pour faire rentrer le raton laveur et le renard dans les trous, afin de les faire glisser le long du labyrinthe. Il fait partie de la gamme des jeux en bois roulants, à savoir les Rollables. D’ailleurs, dans la même collection, je vous encourage à jeter un coup d’œil du côté du « Toboggan océanique » qui vaut le détour. Il est adorable esthétiquement, hyper ludique, il regorge de petites choses à toucher. Il fonctionne de la même façon que le précédent, les enfants n’auront qu’à faire glisser les 3 bouilles roulantes (un requin, un crabe, une pieuvre avec clochette). Très amusant !

Jouets en bois pour les 2-4 ans

Pour les enfants entre 2 et 4 ans, Melissa & Doug propose des jouets qui misent davantage sur la créativité, l’apprentissage également. La marque a également souhaité impliquer les enfants dans la « vraie vie » en leur proposant des jeux réalistes, plus beaux les uns que les autres.

Et parmi ceux que j’avais envie de vous présenter, il y a les jeux magnétiques qui vont motiver l’imagination des enfants en leur proposant de réaliser leur propre création. C’est notamment le cas avec les packs de poupées magnétiques qu’ils pourront habiller à leur guise grâce aux pièces détachées. Il y a plusieurs personnages en bois, à savoir un docteur, un super-héros, une fée, une princesse. Les enfants pourront apprendre les lettres de l’alphabet, les chiffres autour de jeux ludiques également.

Et pour les plus grands, ils auront la possibilité de se mettre dans la peau d’un docteur, d’un dentiste, d’un vendeur, d’un marchand de glaces et bien d’autres métiers. Les décors sont soignés, réalistes, ils regorgent de détails, les enfants vont s’y croire totalement. Quant aux bois, sans surprise, ils sont de qualité, robustes et durables dans le temps.

Le kit de jeu Dentiste – Super Smile

Vos enfants craignent d’aller chez le dentiste ? Le kit Super Smile est bien pensé car il va permettre aux enfants de comprendre qu’il est important de prendre soin de leurs dents et de s’en amuser. Ils vont se mettre dans la peau d’un dentiste pour soigner les dents de papa et maman. Le jeu est complet, il contient 26 pièces permettant de se laver les dents, de soigner une carie, de mettre un appareil, une couronne également, avec en prime tous les ustensiles qui vont bien. Bref, d’avoir une hygiène bucco-dentaire inégalée ou presque.

Le comptoir à Pâtisserie en bois

Le comptoir à Pâtisserie en bois est de loin mon coup de cœur de la sélection. Il suffit de l’observer quelques minutes pour apprécier chaque détail qui le compose. Le décor pour commencer, réaliste à souhait, bien conçu également avec ces 39 pièces qui s’intègrent à merveille. Les enfants auront vraiment l’impression d’être à la tête d’une pâtisserie lorsqu’ils seront derrière le comptoir ou en train de réaliser toutes sortes de recettes : donuts, cupcakes, croissants, brioches, cinnamon rolls, etc. Les ustensiles sont hyper bien pensés, j’ai adoré la présence du robot batteur, ou encore le détail de la tablette tactile, digne des plus grands pâtissiers. Et enfin ce four, indispensable forcément. Les enfants seront ravis d’être à la tête de leur propre pâtisserie, cela ne fait aucun doute !

Fan de Pat’Patrouille ?

Melissa & Doug a eu envie de proposer le « Tableau de bord en bois Rescue Mission » que les enfants vont a-do-rer ! À bord de leur bolide, ils vont s’y croire, le tableau est bien réalisé, les détails fourmillent de part et d’autre. Ici, il est question de prendre le volant pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Le tableau contient des effets sonores, des jeux de lumière avec en prime un GPS. La marque a fait les choses en grand pour que les enfants se sentent en immersion dans leur dessin animé préféré. Ils vont beaucoup s’amuser !

J’espère que ma sélection vous aura donné des idées pour réaliser vos achats de Noël. Si vous souhaitez vous emparer des articles que je vous ai présentés, rendez-vous sur AMAZON et laissez-vous porter à la découverte des autres jeux suggérés par la marque !