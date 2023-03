A-pop-calypse – Ed. Sarbacane

A-pop-calypse est un roman d’Anne Schmauch, paru aux éditions Sarbacane, en mars 2023. Un ouvrage pour ados-adultes, plein de punch, qui vient bouleverser les codes de la comédie urbaine. Un roman original, décalé, entre dialogues décapants et scènes d’horreur, premiers émois amoureux et figures macabres.

Cité Joyeux, la tour B de vingt-deux étages tombe en lambeaux. En face de ces vingt-deux étages de la tour B, il y a les vingt-deux étages de la tour A. Les deux bâtiments sont reliés au sol par une passerelle qui enjambe un canal. La passerelle, autrefois, semblait sortir d’un tableau de Monet. Aujourd’hui, elle pourrit lentement, rongée par les effluves douteux, qui émanent du canal. Tout est mort. La flotte pue l’haleine du gars qui a du rat crevé coincé entre les dents. Le long du périph, les deux tours plantées ont pris la couleur de l’air sale, dans lequel elles pataugent depuis cinquante ans. Roméo aussi commence à virer cadavre…

Roméo est le narrateur de cette histoire, un looser magnifique, qui passe ses journées au milieu d’un îlot crasseux. Il attend, entre les tours délabrées, non loin du canal puant, son frère aîné. Mais tout bascule le jour où des zombies apparaissent… Le roman est surprenant, déjanté et décalé, offrant un bon moment de lecture aux lecteurs. Le roman d’horreur est plutôt bien mené, avec des personnages attachants, en marge, et l’intime Roméo, qui se décrit. Tout s’accélère alors, lorsque les morts-vivants apparaissent, offrant une aventure improbable, pleine de péripéties, d’humour, de grotesque… Plusieurs genres entremêlés dans ce roman offrent un cocktail explosif, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde.

A-pop-calypse est un roman ado-adulte, des éditions Sarbacane, qui vient bouleverser les codes de la comédie urbaine. Une aventure improbable qui entremêle, dans la folie, l’amour, l’horreur, l’amitié, le deuil…

Lien Amazon