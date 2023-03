Hercule, chat policier – Un monstre dans la piscine

Un monstre dans la piscine est un nouveau titre de la série jeunesse Hercule, chat policier, des éditions Rageot. Un roman plein d’humour et de péripéties, de Christian Grenier et Aurore Damant, paru en mars 2023, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans.

Il fait chaud, si chaud que les jumelles, mes maîtresses d’Hercule, boudent le jardin de Germain. Elles passent l’été chez leur papy d’adoption et leurs parents reviendront les chercher à la mi-août. Sous l’escalier du séjour, elles sont accroupies avec leur téléphone. C’est l’endroit le plus sombre et le plus frais de la maison. Hercule est, de ce fait, obligé de se réfugier sur le carrelage. Lui qui était si content de quitter leur appartement du 5ème étage, de Saint-Denis, il ne peut même pas mettre une patte dehors. Depuis son fauteuil, Germain appelle les filles, pour les inviter à jouer dehors, dans le verger, à l’ombre des arbres fruitiers.

Alors qu’il lit le journal, Germain apprend aux jumelles qu’une nouvelle piscine vient d’ouvrir, il y a quelque temps. Les filles, ravies, partent aussitôt, avec Hercule, qui va en profiter pour prendre l’air… Mais à la piscine, quelque chose d’étrange se passe ! Le roman est très plaisant, bien découpé en plusieurs chapitres, facilitant la lecture des jeunes lecteurs. Le récit est assez immersif et la narration d’Hercule, le chat policier, très amusante, offrant quelques notes d’humour. L’enquête est plutôt bien menée, l’affaire est étrange et se révèle, petit à petit, grâce aux découvertes du chat policier. Le suspense, l’étrange, les révélations s’entremêlent dans ce roman jeunesse fabuleux, qui tient bien en haleine, les enfants. Quelques illustrations viennent compléter agréablement l’ouvrage.

Un monstre dans la piscine est un nouveau titre de la série Hercule, chat policier, de la collection Heure noire, des éditions Rageot. Un roman jeunesse plein d’humour et de rebondissements, pour le chat policier, accompagné de ses maîtresses, Albane et Joyeuse.

Lien Amazon