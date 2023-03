Le comte de Monte-Cristo – Ed. Delcourt

Le comte de Monte-Cristo est le premier opus de l’adaptation fidèle du célèbre roman d’Alexandre Dumas, paru aux éditions Delcourt, en mars 2023. Le premier tome d’un diptyque, de la collection Ex-Libris, de Patrick Mallet et Bruno Loth, qui présente un incontournable de la littérature.

24 février 1815, au large de Marseille, un navire arrive vers la ville. A bord, un homme s’exclame, il est ravi de voir le château d’If. Sur le pont, Danglars s’étonne de voir Dantès se réjouir de revoir cette lugubre forteresse. En ce qui le concerne, la vue de cette prison a sur lui l’effet que fait un condamné l’aspect de l’échafaud ! Dantès sourit, il affirme que son camarade a raison. Cependant, pour lui, la forteresse signifie qu’il est arrivé à bon port, après ce long périple. Il va enfin pouvoir revoir son cher père et sa bien-aimée, Mercédès. Donc, lorsque Dantès voit le château d’If, il sait qu’il est rentré chez lui. Une heure plus tard, dans le port de Marseille, Dantès et Danglars retrouvent Monsieur Morel, qui s’inquiète de ne pas voir le capitaine Leclère. Dantès explique que leur capitaine est mort d’une fièvre cérébrale…

Le récit est bien découpé et plaisant à découvrir, proposant de découvrir ou redécouvrir une œuvre d’Alexandre Dumas. Ainsi, Edmond Dantès, après un voyage en mer, retrouve son père et sa bien-aimée, Mercédès. Alors que tout lui sourit, et qu’il est sur le point de se fiancer, des envieux fomentent un plan, qui va le conduire en prison. Dans sa cellule, le temps passe, jusqu’au jour où un prisonnier vient lui rendre visite. Tous les deux échafaudent un plan pour sortir. Lors de leurs discutions, Edmond Dantès comprend qu’il est la victime d’un coup bas de la part de ses amis. Une fois sorti, il prépare sa vengeance, avec l’aide du trésor de son voisin de cellule. La bande dessinée se lit très bien, reste claire et bien découpée. Elle offre un bon moment de lecture, pour cette histoire captivante. Le dessin est simple, les personnages expressifs et l’ensemble plaisant.

Le comte de Monte-Cristo est un diptyque, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier volume. Un album qui propose une adaptation fidèle du célèbre roman d’Alexandre Dumas, pour découvrir ou redécouvrir cette œuvre populaire de la littérature.

