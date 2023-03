J’offre une Wonderbox pour la Fête des Mères

Bientôt la fête des mères, soit l’occasion d’offrir un cadeau « tout en un » à nos mamans. Et lorsqu’on manque d’inspiration, Wonderbox répond toujours présent. Au programme, un bon nombre de box qui va leur permettre de prendre soin d’elles autour d’un séjour découverte, une parenthèse bien-être, un bon restau’ et plein d’autres activités.

Wonderbox : des box encore des box !

Lorsqu’on se rend sur le site officiel de Wonderbox, on peut rapidement se retrouver décontenancé face à toutes les box proposées. N’hésitez surtout pas à cibler vos recherches en rapport avec votre budget dans un premier temps. Puis, le genre d’activité qui pourrait plaire à votre maman dans diverses catégories : week-end, sport et aventures, gastronomie, bien-être, loisirs et culture, activités pépites, et même des cartes cadeaux. Il y aura forcément une box qui va la surprendre, et si elle n’est pas convaincue, bonne nouvelle, il est possible de faire des échanges sur le site. Bien pensé !

Le coffret « Je t’aime maman »

Le coffret « Je t’aime maman » résonne comme une déclaration d’amour. Wonderbox avait envie de proposer deux box au même intitulé, dans deux catégories différentes, à savoir un coffret « émotion » et un autre « sensation ». Mais alors, qu’est-ce qui les différencie ?

« Je t’aime maman émotion »

Avec cette Wonderbox, les mamans auront le choix entre plusieurs expériences, pas moins de 11 900 activités sont proposées ici. Et ce, dans les 4 coins de la France, mais aussi en Espagne, en Italie et autres pays d’Europe. Elles pourront s’offrir une parenthèse bien-être, participer à des ateliers gourmands ou encore d’œnologie. Sans oublier, la rubrique « sport et aventures » pour celles qui aiment les sensations fortes ou qui sont curieuses de découvrir de nouvelles activités : saut à l’élastique, pilotage, promenade à cheval, canyoning, vol en ULM, windsurf, et bien d’autres. Quant aux mamans qui ont besoin que l’on prenne soin d’elles, elles auront le choix entre plusieurs séjours, des soins en tout genre : minceur, modelages, massages, réflexologie. Et bien sûr, un choix intéressant de restaurants pour déguster de bons petits plats, seule ou accompagnée de la personne de leur choix.

La box est proposée au prix de 49.90 €.

« Je t’aime maman sensation »

Le coffret « Je t’aime maman sensation » propose aux mamans de s’offrir des moments de détente autour d’activités et de lieux plus prestigieux. Il se présente exactement sous la même forme que le précédent, seules quelques prestations s’ajoutent, il suffit de faire son choix en rapport avec ce que nos mamans aiment ou désirent découvrir. Le but étant de leur faire ressentir un tas de sensation, un amour décuplé, le plaisir d’un massage appliqué ou encore un saut à l’élastique pour l’adrénaline. Ce coffret offre davantage de prestations à réaliser à 2 permettant ainsi un tête-à-tête avec votre maman chérie. Ainsi que l’accès à de superbes établissements, au standing plus que confortable.

La box est proposée au prix de 99.90 €.

Le coffret cadeau « La meilleure maman du monde »

Voilà LE cadeau petit budget qui va plaire à nos mamans à coup sûr ! En édition limitée, le coffret « La meilleure maman du monde » s’adresse justement à elles, avec à l’intérieur des soins de la marque Cinq Monde que nous adorons à la rédaction (n’hésitez pas à découvrir nos différents articles). Un kit bien-être, composé de 3 best-sellers, soit le tout en main pour une routine beauté réconfortante.

Elles pourront réaliser une activité parmi les 3580 proposées, seules ou accompagnées. Et peut être réaliser leur rêve de faire un circuit en bateau. Mais aussi des cours de fitness, un repas gastronomique, un modelage, une pose de vernis, une épilation, un soin visage. Enfin, pour celles qui ont envie dans une activité plus qu’atypique, il y a une chasse au trésor ainsi qu’un lancer de hache pour 2 dans le 35, véridique ! Bref, tout en main pour prendre du bon temps, s’amuser, se laisser porter : PROFITER !

Les coffrets cadeau Wonderbox font partie des cadeaux les plus faciles à faire, car ils permettent de réaliser des activités sympas auxquelles on n’aurait pas forcément pensé. Aussi, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir les différentes Wonderbox, vous verrez, il y a de quoi faire !