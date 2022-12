A toi de jouer ! Un livre pour aller au lit (ou pas)

A toi de jouer ! est un livre original, de William Cole et Tomi Ungerer, paru aux éditions L’école des loisirs, en octobre 2022. Un livre sur le mime, le moment du coucher, pour s’amuser à faire la comédie et passer un moment de complicité, avant d’aller au lit.

La narration interpelle directement les enfants, demandant s’ils en connaissent beaucoup des enfants trop occupés pour dormir. Il semblerait que tous les soirs, ils ont mille choses à finir… C’est le problème des McGee, du papa, de la maman et de leur fille Fanny. Jusqu’au jour où le papa a une idée. Il propose à Fanny de faire un nouveau jeu avant d’aller au lit. Il lui demande si elle est prête, puis désire qu’elle change de tête. Elle doit commencer par prendre un air fâché ! Fanny fait alors les yeux noirs et met son menton en avant…

Suite au mime de Fanny, les jeunes lecteurs sont invités à l’imiter. Une illustration de Fanny fâchée accompagne parfaitement le texte et la description de la tête à faire. Le récit est enjoué, plaisant et originale à découvrir. Un drôle de rituel avant d’aller au lit, plutôt entraînant et amusant pour tous les petits comédiens. Le texte est assez simple, agréable à découvrir, vivant, entre les dialogues et l’interaction, avec les enfants invités à faire de même. La relation et le moment d’échange entre le père et la fille sont superbes, offrant un moment de jeu et de mime, plutôt drôle et complice. Le dessin, avec des personnages expressifs, accompagne parfaitement le récit.

A toi de jouer ! est un petit album amusant, original et interactif, des éditions L’école des loisirs. Un livre qui présente un drôle de rituel avant d’aller se coucher, offrant un moment de jeu, de mime, mais aussi de complicité entre un père et sa fille.

