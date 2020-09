ABC DE LA NATURE de B. Gervais aux Ed. Les Grandes Personnes

Après vous avoir présenté “AXINAMU” de Pittau & Gervais aux Éditions Les Grandes Personnes, je suis ravie de vous parler de l’abécédaire XXL de Bernadette Gervais intitulé “ABC DE LA NATURE”. Un livre surprenant par sa taille, mais aussi par son contenu très réaliste, à la découverte des beautés de la Nature.

“ABC DE LA NATURE” : Les beautés de la Nature en plus grand

“ABC DE LA NATURE” surprend d’abord par sa grande taille. D’autant plus qu’en matière d’abécédaire, nous sommes davantage habitués aux petits livres, faciles à tenir en main.

Une originalité que les jeunes lecteurs vont apprécier, car ils pourront observer plus facilement chaque détail sur les peintures. D’ailleurs, le travail pictural de l’auteure est incroyable ! J’ai beaucoup aimé le réalisme des images, notamment autour des animaux. Cela permet aux enfants d’apprécier les couleurs, les formes, les détails à retenir et plus encore.

Ils pourront apprendre l’alphabet tout en profitant de chaque illustration en rapport avec la nature : fruits, légumes, animaux, insectes, fleurs, plantes, etc.

Une double page est consacrée à chaque lettre écrite en minuscule et en majuscule, ainsi qu’aux éléments de la nature qui commencent par ces mêmes lettres. Pour le A, nous retrouvons l’artichaut, le F nous présente la framboise et le flamant rose, le M mise tout sur la mésange et la mandarine. Quant au Z, il dévoile les rayures d’un zèbre absolument magnifique.

Si ce livre est proposé pour les petits à partir de 2 ans, il est clair qu’il peut séduire également les plus grands. En effet, certains mots sont très compliqués, moi-même je ne les connaissais pas. À croire que Bernadette Gervais a aussi pensé aux parents, de peur qu’ils s’ennuient pendant la lecture. Ingénieux ! Je voulais aussi préciser que l’auteure à glisser un index à la fin de livre. Il va permettre au lecteur de se diriger plus facilement vers la lettre de son choix.

Ce livre est à retrouver aux Éditions Les Grandes Personnes.