C’est aux éditions Mango qu’est paru, en février 2020, le bel ouvrage culinaire Super pâtisseries du monde. Un collectif qui propose une centaine de recettes hautes en couleurs et en saveurs, des cinq continents, pour se régaler avec une touche d’exotisme !

Le bel ouvrage à rabats, de plus de 180 pages, débute par un sommaire, où l’on retrouve les recettes présentées selon le continent et le pays. Ainsi, la découverte gourmande commencera par l’Europe et plus précisément, le Danemark. En effet, ce sont des escargots à la cannelle, Kanelsnegle, qui sont présentés, pour la première recette.

A chaque double page, les pâtissiers vont pouvoir découvrir une ou plusieurs recettes d’un côté, et de l’autre une belle photographie alléchante ! Les temps de préparation, de cuisson et de repos, si besoin, sont bien indiqués, pour pouvoir s’organiser au mieux. Le nombre de parts est aussi à retrouver, tout comme la liste des ingrédients nécessaire, pour les pâtes, crèmes, décorations, feuilletages, glaçages, garnitures, biscuits… De temps en temps, des astuces et des variantes sont suggérées, pour réaliser au mieux sa pâtisserie ou changer les habitudes culinaires.

Les recettes sont bien détaillées, précises et claires, permettant de suivre pas à pas le processus pour réaliser au mieux ses desserts du monde. La photographie alléchante vient agréablement compléter l’ouvrage permettant de mettre en appétit, mais aussi de présenter ces pâtisseries plus ou moins connues. Ainsi ce sont 100 recettes à découvrir, à réaliser et à déguster, qui sont proposées, pour parcourir les cinq continents, à travers leurs desserts incontournables, qui suggèrent aussi un petit brun d’exotisme.

Super pâtisseries du monde est un bel ouvrage culinaire, paru aux éditions Mango, qui invite à la gourmandise et à l’exotisme, à travers une centaine de recettes de tous continents, à réaliser, à partager, à déguster en famille ou entre amis.